3. Liga: Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag in der 3. Liga stehen sich heute Absteiger Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim gegenüber. Hier erfahrt Ihr alles zu Übertragung der Begegnung im TV und Livestream.

Während die Dresdner mit einem 1:0 in Kaiserslautern optimal in die Saison gestartet sind - Neuzugang Sebastian Mai erzielte den goldenen Treffer -, musste sich Mannheim trotz 2:0-Führung mit einem Unentschieden gegen Viktoria Köln begnügen.

Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim: Ort, Zeit, Datum

Das Drittligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim findet am heutigen Sonntag, 27. September, statt und wird um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Metropole.

Bei der Partie werden erneut über 10.000 Zuschauer - wie bereits im Pokal gegen den HSV - vor Ort sein. Die Anzahl der Fans hängt wie üblich vom aktuellen Infektionsgeschen ab, in einer ersten Verkaufsphase wurden bereits 11.000 Karten abgesetzt.

"Es ist in Anbetracht der Gesamtsituation derzeit mit der Zuschauerrückkehr alles in allem ein zerbrechliches Glück, dem wir uns bewusst sein sollten. Wir tun also gut daran, keine falschen Erwartungen zu wecken und uns weiter voll und ganz auf die konsequente Umsetzung unseres Hygienekonzeptes zu konzentrieren", erklärte Dynamo-Interims-Geschäftsführer Enrico Kabus.

3. Liga: Dresden gegen Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Sonntagsspiele der 3. Liga sind live und exklusive bei Magenta Sport zu sehen. Dies gilt somit auch für die Partie Dresden vs. Mannheim. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden im frei empangbaren Fernsehen übertragen.

15 Minuten vor Spielbeginn startet die Vorberichterstattung bei Magenta Sport, Kommentator Alexander Küpper und Moderatorin Anett Sattler berichten live aus Dresden. Neben der Übertragung im TV steht ein Livestream bereit. Das Angebot ist kostenplfichtig und lediglich für Telekom-Kunden für die ersten zwölf Monate kostenlos.

Alternativ könnt Iht auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort tickern wir alle Spiele der 3. Liga ausführlich.

Hier geht's zum Ticker des Spiels Dresden gegen Mannheim.

© imago images / foto2press

Dresden gegen Mannheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dynamo muss auf Paul Will verzichten, der am 1. Spieltag die Gelb-Rote Karte sah. Zudem fehlen Becker, Stor und Justin Löwe. Auf Seiten der Mannheimer müssen unter anderem Diring, Scholz, Schuster und Seegert passen.

Dresden : K. Broll - Kulke, S. Mai, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Weihrauch, Mar. Hartmann - Diawusie, Vlachodimos - Daferner

: K. Broll - Kulke, S. Mai, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Weihrauch, Mar. Hartmann - Diawusie, Vlachodimos - Daferner Mannheim: Bartels - Marx, Verlaat, Hofrath, Donkor - Christiansen, Saghiri - Costly, Ferati, Garcia - Martinovic

3. Liga: Die Partien des 2. Spieltags in der Übersicht

Im späten Spiel des Sonntags trifft Aufsteiger Türkgücü München auf den 1. FC Kaiserslautern. Den Spieltag abschließen werden morgen Uerdingen und Meppen.

Termin Heim Auswärts 25. September, 19 Uhr SpVgg Unterhaching VfB Lübeck 26. September, 14 Uhr Hallescher FC FC Ingolstadt 26. September, 14 Uhr 1860 München Magdeburg 26. September, 14 Uhr SC Verl Bayern München II 26. September, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken FC Hansa Rostock 26. September, 14 Uhr FC Viktoria Köln SV Wehen Wiesbaden 26. September, 14 Uhr MSV Duisburg FSV Zwickau 27. September, 13 Uhr SG Dynamo Dresden Waldhof Mannheim 27. September, 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 1. FC Kaiserslautern 28. September, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 SV Meppen

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Den besten Start in die Saison haben Rostock, 1860 und Halle hingelegt, die jeweils mit zwei Toren Differenz siegten. Dresden steht durch den Erfolg in Kaiserslautern auf Platz sechs.