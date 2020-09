3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Kaiserslautern trifft am 1. Spieltag der 3. Liga auf den Absteiger Dynamo Dresden. Beide Mannschaften haben unter anderem aufgrund ihrer Vergangenheit die Ansprüche, höherklassig zu spielen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Datum, Anpfiff und Ort

Das Duell zwischen Kaiserslautern und Dresden wird am Freitag (18. September) um 17:45 angepfiffen und ist damit Eröffnungsspiel der anstehenden Spielzeit 2020/21 in der 3. Liga.

Die Kaiserslauterer empfangen die Gäste aus Dresden im Fritz-Walter Stadion, auch als Betzenberg oder nur Betze bekannt, das Platz für bis zu 49.850 Zuschauer hat. Aufgrund der Coronapandemie werden die Gastgeber in Abstimmung mit den örtlichen Behörden nur einen Bruchteil der Plätze im Stadion besetzen dürfen. Alle Fans in der Arena müssen sich nach besondere Hygiene-Maßnahmen richten.

3. Liga, 1. Spieltag: Kaiserslautern gegen Dresden heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Das Eröffnungsspiel wird live, in voller Länge und für alle zugänglich auf ARD übertragen. Ihr könnt die Livebilder dort auch als Livestream abrufen.

In der ARD erwartet Euch ab etwa 17.40 Uhr folgende Besetzung:

Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Thomas Broich

Thomas Broich Moderation: Matthias Opdenhövel

Auch MagentaSport zeigt das Spiel live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt dort bereits um 17.15 Uhr. Diese Crew begleitet euch durch die Übertragung:

Kommentator: Alexander Klich

Alexander Klich Moderatorin: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Rudi Bommer

3. Liga, 1. Spieltag: Kaiserslautern gegen Dresden heute im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga sind auch in dieser Saison wieder im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Der Ticker informiert Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Kaiserslautern.

Hier entlang zum Liveticker Kaiserslautern - Dresden

3. Liga: Alle Begegnungen am 1. Spieltag

Gleich am 1. Spieltag der 3. Liga kommt es zum München-Derby zwischen dem FC Bayern München II und dem Aufsteiger Türkgücü München. Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters stand am Ende der vergangenen Saison sogar auf einem Aufstiegsplatz, darf jedoch nach DFB-Regeln nicht in die zweite Liga aufsteigen.