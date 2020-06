3. Liga - Der Pleitegeier kreist über Kaiserslautern: FCK-Insolvenz als "letzte Patrone"

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Insolvenz angemeldet. Mit diesem Schritt ist das Aus des viermaligen Meisters aber nicht besiegelt - im Gegenteil.

Geschäftsmodell statt Horrorszenario - die Pleite hat ihren Schrecken verloren: Der hoch verschuldete Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat als erster Klub aus den Topligen die günstigen Rahmenbedingungen als Folge der Coronakrise genutzt und Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der Verein am Montag.

"Der Antrag auf die Insolvenz muss als Chance gesehen werden. Es ist zwar die letzte Patrone, aber es soll auch einen 'Re-Start' für den FCK darstellen", erklärte der Generalbevollmächtigte Dirk Eichelbaum auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. "Wir wollen nicht mehr in der Vergangenheit investieren, sondern in die Zukunft. Es gibt viele, die den Weg mit uns beschreiten wollen, weil der FCK ein Verein mit großen Chancen ist", sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt.

Wäre dieser drastische Schritt vor wenigen Monaten noch als das Ende des viermaligen Meisters gesehen worden, bietet sich dem tief gefallenen FCK nun die Chance auf eine bessere Zukunft.

Hohe Schuldern: 1. FC Kaiserslautern sucht nach Investoren

"Niemandem von uns ist diese Entscheidung leichtgefallen. Mit dieser Option auf eine mittel- und langfristige wirtschaftliche Sanierung können wir jedoch unsere Handlungsspielräume spürbar erweitern und dem Spielbetrieb den Rücken freihalten", betonte Voigt: "Wir wollen und können die Chance nutzen, unsere Eigenkapitalbasis mit Investoren für einen grundlegenden wirtschaftlichen Neustart zu stärken. Wir sind sanierungsfähig und ganz sicher sanierungswürdig."

Das Zauberwort bei den Pfälzern, die über 20 Millionen Euro Schulden angehäuft haben und denen für die kommende Saison 15 Millionen Euro fehlen, heißt Planinsolvenz. Der Traditionsverein möchte sich in Eigenregie sanieren und so interessant für Investoren machen.

Der Gang vor das Amtsgericht fiel den Verantwortlichen nicht allzu schwer, da der DFB den obligatorischen Abzug von neun Punkten aufgrund der Pandemie ausgesetzt hat. Zudem wurde das Insolvenzrecht vom Gesetzgeber vorübergehend gelockert. Die Bedingungen für eine Sanierung durch eine Pleite waren nie besser.

Misswirtschaft beim FCK: Wasser auf die Mühlen der Kritiker

Den Roten Teufeln blieb ohnehin kein anderer Ausweg, da die Gespräche mit den Gläubigern über einen Schuldenschnitt in den vergangenen Tagen ohne befriedigendes Ergebnis geblieben waren. Ein weitgehender Verzicht der Kreditgeber auf ihr Geld wäre aus FCK-Sicht aber nötig gewesen, um neue Geldgeber anzulocken. Für potenzielle Investoren scheint der Klub nur dann interessant, wenn er saniert ist und keine Finanzlöcher mehr gestopft werden müssen.

"Das Investoren-Interesse an der Marke FCK war und ist enorm. Ebenso der Wille, diese Marke weiterzuentwickeln", äußerte Voigt: "Letztendlich signalisieren uns aktuelle wie künftige Interessenten unverändert deren Bereitschaft, unsere Eigenkapitalbasis fundamental zu stärken."

Sollte alles nach den Wünschen des Vereins laufen, kann Voigt im Amt bleiben. Unterstützung erhält er von dem Insolvenzfachmann Frank Schäffler sowie einem Sachwalter. Die Verträge von Trainern und Profis blieben bestehen. Der zweimalige Pokalsieger hätte mit Blick auf die kommende Saison also Planungssicherheit.

Das Konzept geht allerdings auch auf Kosten der Allgemeinheit, da die Bundesagentur für Arbeit in den kommenden drei Monaten die Gehaltskosten von monatlich bis zu 6900 Euro pro Arbeitnehmer übernehmen wird. Dass der Steuerzahler teilweise für die jahrelange Misswirtschaft und den Niedergang seit der Sensations-Meisterschaft des damaligen Aufsteigers im Jahr 1998 gerade stehen muss, ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker am Geschäftsgebaren des Fußballs.

FCK: Kommt doch noch die Einigung auf Schuldenschnitt?

Vor der Umsetzung des Vorhabens braucht es allerdings noch einen Insolvenzplan, der vom Gericht abgesegnet werden muss und der die Zustimmung von mindestens der Hälfte aller Gläubiger benötigt. Die Kreditgeber sind so oder so die großen Verlierer.

Bei einer Planinsolvenz werden sie wahrscheinlich auf etwa 90 Prozent ihrer Forderungen sitzenbleiben. Beim FCK wären davon in erster Linie das Finanzunternehmen Quattrex, der Vermarkter Lagardere und der Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becca betroffen.

Durch den Schritt des Klubs liegt der Ball nun in der Hälfte der Gläubiger. Sie haben drei Monate Zeit, um sich mit den Pfälzern doch noch auf einen Schuldenschnitt zu einigen. Erst dann entscheidet das Gericht darüber, ob aus dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein tatsächliches Verfahren wird.

