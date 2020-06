Würzburger Kickers gegen Carl Zeiss Jena heute live

Am 31. Spieltag der 3. Liga ist Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena zu Gast bei den Würzburger Kickers. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Würzburger Kickers gegen FC Carl Zeiss Jena: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem FC Carl Zeiss Jena findet am heutigen Mittwoch, den 10. Juni, statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Anpfiff ist um 19 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg. Dort haben normalerweise 13.090 Zuschauer Platz, doch aufgrund der Corona-Krise bleiben die Ränge bis mindestens zum Saisonende leer.

Würzburger Kickers gegen FC Carl Zeiss Jena live im TV und Livestream

Leider werden am 31. Spieltag keine Spiele der 3. Liga im Free-TV übertragen. Stattdessen sind sämtliche Spiele inklusive Würzburger Kickers gegen Carl Zeiss Jena live und exklusiv bei MagentaSport zu sehen.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien außerdem im Livestream, der auch mobil mit der MagentaSport-App genutzt werden kann.

Würzburger Kickers gegen FC Carl Zeiss Jena im Liveticker

Wer kein MagentaSport-Abo hat, kann das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem FC Carl Zeiss Jena hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Würzburger Kickers gegen FC Carl Zeiss Jena: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Würzburger Kickers: Verstappen - Ronstadt, Hansen, Schuppan - Kaufmann, Gnaase, Hägele, Sontheimer, Herrmann - Vrenezi, Baumann

Carl Zeiss Jena: Coppens - Grösch, Sulu, Hammann - Kircher, Eckardt, Schau, Obermair - Kübler - Gabriele, J.-L. Mickels

3. Liga: Die Begegnungen am 31. Spieltag

In den Parallelspielen treffen Großaspach und Münster sowie Chemnitz und Ingolstadt aufeinander.

Datum Heim Gast 09.06. 19 Uhr Bayern München II FSV Zwickau 09.06. 19 Uhr KFC Uerdingen 05 1860 München 09.06. 19 Uhr FC Viktoria Köln SV Meppen 09.06. 20.30 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 09.06. 20.30 Uhr Hallescher FC Waldhof Mannheim 10.06. 19 Uhr Sonnenhof Großaspach SC Preußen 06 Münster 10.06. 19 Uhr Chemnitzer FC FC Ingolstadt 10.06. 19 Uhr Würzburger Kickers FC Carl Zeiss Jena 10.06. 20.30 Uhr SpVgg Unterhaching Eintr. Braunschweig 10.06. 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

In der 3. Liga ist es so spannend wie noch nie: Bis zu elf Teams kämpfen noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, darunter die Würzburger Kickers, die momentan auf dem sechsten Platz stehen. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten aus Jena ist im Kampf um den Aufstieg ein Muss.