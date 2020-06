3. Liga: Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Am 33. Spieltag der 3. Liga duellieren sich heute die Würzburger Kickers und der 1. FC Kaiserslautern. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern: Ort, Datum, Spielzeit

Die Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Kaiserslautern findet am heutigen Dienstag, 16. Juni, statt. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg.

Das 13.090 Zuschauer fassende Stadion muss aufgrund der Corona-Krise bis mindestens zum Saisonende leer bleiben.

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Kaiserslautern wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die Begegnung wird lediglich bei MagentaSport ausgestrahlt. Abonnenten können die Partie zudem live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

© getty

3. Liga: Kickers gegen den FCK heute im Liveticker

Wer kein Zugriff auf das Bewegtbild hat, der kann das Spiel zwischen den Kickers und Kaiserslautern hier kostenlos im Liveticker verfolgen. SPOX tickert die Partie einzeln sowie in der Konferenz.

Hier kommt Ihr zum Liveticker Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Würzburg gegen Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer ihre Teams heute aufs Feld schicken:

Würzburg: V. Müller - Hemmerich, Hansen, Schuppan, Kwadwo - Kaufmann, Hägele, Sontheimer, Vrenezi - Baumann, Pfeiffer

Kaiserslautern: Grill - D. Schad, K. Kraus, Sickinger, Hercher - Ciftci - Bakhat, Zuck - Pick - L. Röser, Kühlwetter

3. Liga: Der 33. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 16.06. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Eintr. Braunschweig 16.06. 19:00 Uhr Chemnitzer FC SC Preußen 06 Münster 16.06. 19:00 Uhr Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern 16.06. 20:30 Uhr FC Viktoria Köln 1860 München 16.06. 20:30 Uhr Hallescher FC Magdeburg 17.06. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau 17.06. 19:00 Uhr Bayern München II SV Meppen 17.06. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Waldhof Mannheim 17.06. 20:30 Uhr KFC Uerdingen 05 MSV Duisburg 17.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock FC Carl Zeiss Jena

3. Liga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

Für die Würzburger Kickers wäre ein Sieg extrem wichtig, um weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu halten. Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich hingegen im Mittelfeld der Tabelle.