3. Liga: Die Sonntagsspiele des 32. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen anders als sonst drei Spiele der 3. Liga auf dem Programm. Warum das so ist, wer gegen wen spielt und wo Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga: Die Spiele des heutigen Tages in der Übersicht

Heute geht es in der 3. Liga gleich dreimal rund. Sollte Jena heute nicht gewinnen, könnte der Abstieg besiegelt sein.

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen 14 Uhr FSV Zwickau SpVgg Unterhaching 17 Uhr Waldhof Mannheim Bayern München II

3. Liga heute im TV und Livestream sehen

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die auf Fußball im Free-TV gehofft haben: Keine der heutigen Partien wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dafür wurdet Ihr ja gestern mit einem umfangreichen Angebot an Free-TV-Spielen versorgt.

Die Übertragungsrechte für die drei Partien am heutigen Sonntag liegen ausschließlich bei Magenta TV. Als Telekom-Kunde sind die ersten 12 Monate kostenlos, danach kostet Euch der Spaß 4,95 Euro im Monat (zwei Monate Kündigungsfrist). Ohne Telekom-Abo kostet Magenta TV 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro im einfachen Monatsabo.

© imago images

3. Liga heute im Liveticker verfolgen

Wer die Spiele nicht im TV oder im Livestream verfolgen kann, der kann auf unseren Liveticker-Service zurückgreifen. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine Highlights.

Zu unserer ausführlichen Liveticker-Übersicht gelangt Ihr hier.

3. Liga: Warum gibt es heute drei Spiele?

Es gibt heute gleich drei Partien, da unter der Woche wieder der Ball rollt. Am Dienstag kommt es unter anderem zum Abstiegsduell zwischen Halle und Magdeburg und dem Aufstiegskracher zwischen Ingolstadt und Eintracht Braunschweig. Mittwoch geht es dann weiter mit den Kracher-Duellen: Unterhaching vs. Mannheim, Uerdingen vs. Duisburg und unter anderem Bayern II vs. Meppen.

Die Tabelle der 3. Liga vor den Sonntagsspielen