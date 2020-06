3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 32. Spieltag im Überblick

Am 32. Spieltag der 3. Liga will Tabellenführer Duisburg einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Außerdem steigt in Mannheim das Spitzenspiel zwischen Waldhof und dem FC Bayern II. Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle im Überblick.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Die Spiele und Ergebnisse vom 32. Spieltag

Datum Heim Ergebnis Gast 12. Juni, 19 Uhr SV Meppen 2:3 Hallescher FC 13. Juni, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- Chemnitzer FC 13. Juni, 14 Uhr MSV Duisburg -:- Würzburger Kickers 13. Juni, 14 Uhr SC Preußen 06 Münster -:- FC Ingolstadt 13. Juni, 14 Uhr Eintr. Braunschweig -:- Sonnenhof Großaspach 13. Juni, 14 Uhr Magdeburg -:- FC Viktoria Köln 13. Juni, 14 Uhr 1860 München -:- FC Hansa Rostock 14. Juni, 13 Uhr FC Carl Zeiss Jena -:- KFC Uerdingen 05 14. Juni, 14 Uhr FSV Zwickau -:- SpVgg Unterhaching 14. Juni, 17 Uhr Waldhof Mannheim -:- Bayern München II

3. Liga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag