SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzte Chance für Sonnenhof Großaspach! Die SG ist zum Siegen verdammt, um den Abstieg aus der 3. Liga abzuwenden. Wo Ihr die Partie gegen den SV Meppen verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bei nur noch vier ausstehenden Spielen hat Großaspach elf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Es müssen also vier Siege und Schützenhilfe der anderen Klubs her, um den Abstieg noch abzuwenden.

Der SV Meppen hat dagegen noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg. Dafür ist eine Siegesserie im Saison-Endspurt jedoch von Nöten.

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Großaspach und dem SV Meppen wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür zeigt MagentaSport die Partie live und in voller Länge.

Der Streaming-Dienst der Telekom hat die Rechte an allen Spielen der 3. Liga in dieser Saison erworben. Telekom-Kunden können das Angebot also auch über den Fernseher nutzen.

Allen MagentaSport-Abonnenten steht ein Livestream auf magentasport.de zur Verfügung. Großaspach gegen Meppen wird dabei von Alexander Kunz kommentiert. Außerdem bietet der Dienst eine Konferenz mit allen parallel laufenden Spielen an.

3. Liga: Partien des 35. Spieltags am Mittwoch

Datum Heim Gast 24.06. 19 Uhr Preußen Münster FSV Zwickau 24.06. 19 Uhr Sonnenhof Großaspach SV Meppen 24.06. 19 Uhr SpVgg Unterhaching 1. FC Magdeburg 24.06. 20:30 Uhr FC Bayern II TSV 1860 München 24.06. 20:30 Uhr Hallescher FC Carl-Zeiss Jena 24.06. 20:30 Uhr FC Ingolstadt Waldhof Mannheim

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen: Ort, Termin, Anpfiff

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 24. Juni 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: WIRmachenDruck-Arena (Aspach)

WIRmachenDruck-Arena (Aspach) Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Großaspach gegen Meppen im Liveticker

Wir begleiten alle Partien der 3. Liga in schriftlicher Form. Mit unserem Liveticker zur Partie verpasst Ihr keine wichtige Szene. Hier geht's zum Ticker Großaspach gegen Meppen.

Außerdem haben wir eine Konferenz mit allen Spielen am Mittwoch im Angebot. Den Konferenz-Liveticker findet Ihr hier.

© imago images / Werner Scholz

SV Meppen: Christian Neidhart verlässt den Verein

Für Meppens Trainer Christian Neidhart ist es der Auftakt der Abschiedstour. Der 51-Jährige verlässt den Verein nach der Saison.

Neidhart bat darum, Meppen zu verlassen, weil er in der kommenden Saison Rot-Weiß Essen in der Regionalliga West betreuen wird.

"Dass Christian nach sieben großartigen Jahren den SVM auf eigenen Wunsch verlässt, ist sehr schade. Wir akzeptieren aber seinen Wunsch, eine neue Perspektive zu suchen", sagte SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer.

Großaspach - Meppen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei der SG kann Trainer Hans-Jürgen Boysen wieder auf Sebastian Bösel zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Verzichten muss Großaspach dagegen auf Michael Vitzthum (Hüftverletzung), Jamil Dem (Reha), Timo Röttger (Knöchelverletzung), Eric Hottmann (Reha), Matthias Morys (Adduktorenprobleme) und Marin Sverko (Außenbandteilriss im Sprunggelenk).

Bei Meppen fehlen dagegen Thilo Leugers und Luka Tankulic verletzt.

SG Sonnenhof Großaspach: Frommann - Sommer, Leist, Slamar, Poggenberg - Bösel, Jüllich - McKinze Gaines II, Gerezgiher, Vlachodimos - Brünker

Frommann - Sommer, Leist, Slamar, Poggenberg - Bösel, Jüllich - McKinze Gaines II, Gerezgiher, Vlachodimos - Brünker SV Meppen: Harsman - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer, Evseev - Kleinsorge, Andermatt, Guder - Undav

3. Liga: Tabelle vor dem 35. Spieltag