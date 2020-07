Preußen Münster gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 37. Spieltag der 3. Liga spielt Preußen Münster gegen den SV Meppen. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Preußen Münster gegen SV Meppen: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Am heutigen Mittwoch, den 01. Juli findet das Duell zwischen Preußen Münster und dem SV Meppen statt. Gespielt wird im Preußenstadion in Münster. Anstoß ist gleichzeitig mit den anderen Partien um 19.00 Uhr. Auch in Münster werden die Spiele weiterhin ohne Zuschauer ausgetragen.

Preußen Münster gegen SV Meppen live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Preußen Münster und dem SV Meppen wird ausschließlich auf MagentaSport zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge.

Preußen Münster gegen SV Meppen im Liveticker

Wer über kein MagentagSport-Abo verfügt, kann das Spiel zwischen Preußen Münster und dem SV Meppen hier bei SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen. Sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Preußen Münster gegen SV Meppen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer Ihre Mannschaft aufstellen:

Preußen Münster: Schulze Niehues - Scherder, Löhmannsröben, Steurer - Schauerte, Rossipal - Cueto, O. Erdogan, Mörschel, Litka - Königs

3. Liga: Der 37. Spieltag im Überblick

Während es im Spiel Münster gegen Meppen um den Abstieg geht, kämpft man vorne in der Tabelle um wichtige Punkte. Eintracht Braunschweig empfängt dafür Waldhof Mannheim, Hansa Rostock spielt gegen den KFC Uerdingen und Ingolstadt gegen Magdeburg.

Datum Heim Gast 01.07. 19:00 Uhr FSV Zwickau Chemnitzer FC 01.07. 19:00 Uhr FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 01.07. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln Würzburger Kickers 01.07. 19:00 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 01.07. 19:00 Uhr Bayern München II MSV Duisburg 01.07. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 01.07. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach 1860 München 01.07. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg 01.07. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster SV Meppen 01.07. 19:00 Uhr Eintr. Braunschweig Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Für Preußen Münster müssen Punkte her: Die Münsteraner stehen momentan auf dem Relegationsplatz. Ein Sieg wäre daher ungemein wichtig. Für den SV Meppen dagegen geht es um nicht mehr viel. Die Aufstiegsplätze sind zu weit entfernt.