3. Liga: Preußen Münster gegen FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Am 35. Spieltag der 3. Liga spielt Preußen Münster gegen den FSV Zwickau. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

SC Preußen Münster gegen FSV Zwickau: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Das Spiel zwischen SC Preußen Münster und dem FSV Zwickau findet am heutigen Mittwoch statt. Gespielt wird in Preußenstadion in Münster. Anstoß ist um 19 Uhr.

3. Liga: Preußen Münster gegen FSV Zwickau live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für Fußball-Fans! Die Partie zwischen Münster und Zwickau wird nicht im Free-TV übertragen, sondern lediglich über MagentaSport. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Spielbeginn.

Für Telekom-Kunden ist das MagentaSport-Abo im ersten Jahr kostenlos, im Anschluss werden 4,95 Euro pro Monat fällig. Aber auch wenn Ihr kein Telekom-Kunde seid, könnt Ihr die dort die 3. Liga sehen. Das Monats-Abo kostet Euch 16,95 Euro pro Monat, das einem Jahres-Abo 9,95 Euro pro Monat.

Über die MagentaSport-App könnt Ihr das Spiel auch unterwegs verfolgen.

SC Preußen Münster gegen FSV Zwickau im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit es kostenlos im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker Preußen Münster - FSV Zwickau

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker

SC Preußen Münster gegen FSV Zwickau: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer Ihre Mannschaft auflaufen lassen:

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, Löhmannsröben, Steurer, Rossipal - Cueto, Rodrigues Pires, Mörschel, Litka - Königs

Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, Löhmannsröben, Steurer, Rossipal - Cueto, Rodrigues Pires, Mörschel, Litka - Königs FSV Zwickau: Brinkies - Hauptmann, Hehne, Odabas, Lange - Reinhardt, Könnecke - M. Schröter, Miatke - König, Huth

3. Liga: Der 35. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 23.06. 19:00 Uhr Chemnitzer FC Eintr. Braunschweig 23.06. 19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 Würzburger Kickers 23.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock 1. FC Kaiserslautern 23.06. 20:30 Uhr FC Viktoria Köln MSV Duisburg 24.06. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster FSV Zwickau 24.06. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Magdeburg 24.06. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach SV Meppen 24.06. 20:30 Uhr Hallescher FC FC Carl Zeiss Jena 24.06. 20:30 Uhr Bayern München II 1860 München 24.06. 20:30 Uhr FC Ingolstadt Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Ein absoluter Kampf um den Relegationsplatz und den Klassenerhalt zwischen dem FSV Zwickau und Preußen Münster. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg extrem wichtig um aus der Abstiegszone zu entkommen.