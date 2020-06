MSV Duisburg gegen Carl Zeiss Jena: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellenletzte der 3. Liga, Carl Zeiss Jena, ist heute beim Spitzenreiter, dem MSV Duisburg, zu Gast. Was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr die Begegnung live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

MSV Duisburg vs. Carl Zeiss Jena: Anpfiff und Spielort

Die Begegnung zwischen dem MSV und Jena wird am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg angepfiffen. Normalerweise hätten 31.500 Zuschauer in der Arena Platz, wegen der Coronakrise findet das Spiel aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

3. Liga: Duisburg gegen Jena heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden beim Pay-TV-Sender Magenta Sport gezeigt. Dort benötigt Ihr das Telekom-Fußball-Paket, welches neben der 3. Liga auch alle Partien der Frauen-Bundesliga beinhaltet. Dieses ist für Entertain-TV- sowie Mobil- und Festnetzkunden der Telekom die ersten beide Jahre kostenlos, danach wird eine monatliche Gebühr von 4,95 Euro erhoben. Auch ein Livestream wird angeboten.

Ab 18.45 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Kommentar: Christian Straßburger

MSV Duisburg - Jena: SPOX-Liveticker

Wer kein Abonnement bei Magenta Sport besitzt, kann hier bei SPOX im kostenlosen und ausführlichen Liveticker vorbei schauen. Auch hier werdet Ihr nichts verpassen.

Dusiburg gegen Jena: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften auflaufen:

MSV Duisburg : Weinkauf - Budimbu, Compper, Boeder, Sicker - Albutat, Ben Balla - L.-J. Mickels, Daschner, Stoppelkamp - Vermeij

: Weinkauf - Budimbu, Compper, Boeder, Sicker - Albutat, Ben Balla - L.-J. Mickels, Daschner, Stoppelkamp - Vermeij Carl Zeiss Jena: Coppens - Kircher, Sulu, Hammann, Fassnacht - Eckardt, Kübler - Obermair, Gabriele, J.-L. Mickels - Günther-Schmidt

MSV Duisburg vs. Carl Zeiss Jena: Die letzten Duelle

In den letzten fünf Duellen zwischen beiden Mannschaften setzte sich viermal der MSV durch. Das Hinspiel im vergangenen September gewannen die Duisburger mit 2:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.09.2019 3. Liga Carl Zeiss Jena MSV Duisburg 1:2 27.04.2007 2. Bundesliga Carl Zeiss Jena MSV Duisburg 3:3 24.11.2006 2. Bundesliga MSV Duisburg Carl Zeiss Jena 4:0 23.09.1998 DFB-Pokal Carl Zeiss Jena MSV Duisburg 1:2 16.12.1997 DFB-Pokal Carl Zeiss Jena MSV Duisburg 1:2

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Duisburg führt trotz der Niederlage gegen die Münchner Löwen die Tabelle der 3. Liga an. Jena ist hingegen Tabellenletzter und muss mit 16 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer schon fast auf ein Wunder hoffen.