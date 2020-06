FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 36. Spieltag der 3. Liga treffen der FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Der FSV Zwickau empfängt die Eintracht aus Braunschweig am heutigen Samstag, den 27. Juni. Gespielt wird ab 14.00 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Livestream

Das Duell zwischen FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig wird nicht im Free-TV übertragen, sondern läuft nur über MagentaSport . Der Dienst der Telekom hat auch einen Livestream zu der Partie im Angebot.

Bei einem Monats-Abo für den Streamingdienst belaufen sich die Kosten auf 16,95 Euro pro Monat, bei einem Jahres-Abo dagegen auf 9,95 Euro monatlich. Für Telekom-Kunden ist der Dienst im ersten Jahr kostenlos. Im Anschluss werden 4,95 Euro im Monat fällig.

3. Liga: FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker

Die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig könnt Ihr zudem bei SPOX im Liveticker verfolgen. Sowohl das Spiel einzeln als auch in der Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften auflaufen:

FSV Zwickau: Brinkies - Hauptmann, Frick, Hehne, Härtel - Reinhardt, Jensen - M. Schröter, Miatke - Huth, König

Eintracht Braunschweig: Engelhardt - Kessel, Wiebe, Fürstner, Nkansah, Kijewski - Bär, Kobylanski, P. Kammerbauer, Biankadi - Pourié

3. Liga: Der 36. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 26.06. 19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 Chemnitzer FC 27.06. 14:00 Uhr FSV Zwickau Eintr. Braunschweig 27.06. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim SC Preußen 06 Münster 27.06. 14:00 Uhr 1860 München SpVgg Unterhaching 27.06. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena Bayern München II 27.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg Hallescher FC 27.06. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Viktoria Köln 27.06. 14:00 Uhr Würzburger Kickers FC Hansa Rostock 28.06. 13:00 Uhr SV Meppen FC Ingolstadt 28.06. 14:00 Uhr Magdeburg Sonnenhof Großaspach

3. Liga: Die Tabelle vor dem 36. Spieltag

Eintracht Braunschweig will mit einem Sieg gegen Zwickau die Tabellenspitze übernehmen. Der FSV braucht dagegen dringend Punkte im Abstiegskampf.