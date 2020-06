FC Ingolstadt gegen SV Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sowohl der FC Ingolstadt als auch Waldhof Mannheim brauchen im heutigen Duell einen Sieg, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu wahren. Wer verliert, hat dagegen kaum noch Chancen auf die 2. Liga. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel im Fernsehen und Livestream läuft.

Beide Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn und liegen mit jeweils 54 Punkten gleichauf. Zu den Aufstiegsplätzen fehlten zu Beginn des Spieltages lediglich drei Punkte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo spielt der FC Ingolstadt gegen den SV Waldhof Mannheim?

Das Spiel findet am heutigen Mittwoch, 24. Juni, um 20.30 Uhr im Ingolstädter Audi-Sportpark statt. Normalerweise fasst dieser 15.800 Plätze, allerdings muss er auch heute wie die gesamte restliche Saison leer bleiben.

FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV und Livestream sehen

Die Telekom überträgt seit vergangener Saison sämtliche Spiele der 3. Liga live. Die Übertragung könnt ihr auf MagentaSport im Pay-TV und im Livestream sehen.Telekom-Kunden mit Entertain-Tarif sehen das Spiel so gratis.

3. Liga: FC Ingolstadt gegen SV Waldhof Mannheim heute live im Liveticker

Wie alle Partien der deutschen Profiligen könnt ihr das Spiel auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort bleibt ihr über alle Tore, Karten und Chancen informiert.

FC Ingolstadt: Alles noch selbst in der Hand

Nach zwei Nullnummern gegen Münster und Braunschweig gelang den Schanzern zuletzt in Zwickau wieder ein Sieg. Für Trainer Thomas Oral ist somit noch alles drin im Aufstiegsrennen: "Wir sollten nach vorne schauen, denn in den nächsten zehn, zwölf Tagen passiert genug und wir haben immer noch alles selbst mit in der Hand, um eventuell vorne reinzustoßen, was ja auch unser Ziel ist."

Dafür müssen heute aber unbedingt drei Punkte eingefahren werden: "Wir haben jetzt zum vierten Mal zu Null gespielt, aber man muss nicht rumeiern. Wir brauchen Siege, denn ohne Siege kannst du nicht mitmischen."

© imago images / Picture Point

SV Waldhof Mannheim: Spiel auf Augenhöhe

In der Tabelle sind beide Teams gleichauf und auch im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Daher glaubt auch Waldhof-Außenverteidiger Marcel Hofrath heute an eine ausgeglichene Partie: "Ich erwarte gegen Ingolstadt eine Partie auf Augenhöhe, ähnlich wie in Unterhaching. Es wird ein enges Spiel. Wir werden wieder alles geben und alles reinwerfen um auswärts zu punkten."

Dabei will das Team konsequenter auftreten als zuletzt gegen Großaspach als Waldhof eine frühe 2:0-Führung fast wieder verspielte: "Nach der Halbzeit war uns klar, dass Großaspach alles nach vorne werfen wird, um den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen auch gelungen ist. Wieso wir dann so nervös wurden und dem Gegner eigentlich in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit so Chancen ermöglicht haben, ist für mich ein Rätsel", fuhr der 27-Jährige fort.

FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim: Bisherige Bilanz

Bisher kam es lediglich zu einem einzigen Duell zwischen beiden Teams - in dieser Hinrunde. Da das Spiel torlos endete, warten beide Mannschaften noch auf den ersten Treffer gegeneinander.

Datum Heim Gast Ergebnis 23.11.2019 SC Waldhof Mannheim FC Ingolstadt 0:0

3. Liga: Die Tabelle vor den Mittwochsspielen