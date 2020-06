3. Liga, Tabelle und Spielplan

Der 30. Spieltag der 3. Liga ist beendet und der 31. Spieltag steht schon wieder an! Unter anderem ist Eintracht Braunschweig am Mittwoch zu Gast bei der SpVgg Unterhaching im Kampf um die Aufstiegsplätze. Wie die Tabelle nach dem 30. Spieltag aussieht und welche Duelle der Spielplan noch parat hat erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Die Ergebnisse des 30. Spieltags

Keiner der Aufstiegskandidaten der 3. Liga hat sich am 30. Spieltag mit Ruhm bekleckert, der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim haben allerdings drei Punkte geholt.

Das deutlichste Ergebnis des Wochenendes war der 5:1 Sieg vom FSV Zwickau über den Halleschen FC. Die beiden Mannschaften waren vor der Partie punktgleich im Abstiegskampf.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Gast 05.06. 19:00 Magdeburg 1:1 KFC Uerdingen 05 06.06. 14:00 MSV Duisburg 2:1 Chemnitzer FC 06.06. 14:00 1860 München 1:2 Würzburger Kickers 06.06. 14:00 Eintr. Braunschweig 1:1 Bayern München II 06.06. 14:00 FSV Zwickau 5:1 Hallescher FC 06.06. 14:00 Waldhof Mannheim 2:1 FC Viktoria Köln 06.06. 14:00 SV Meppen 0:3 FC Hansa Rostock 07.06. 13:00 SC Preußen 06 Münster 2:1 SpVgg Unterhaching 07.06. 14:00 1. FC Kaiserslautern 2:1 FC Carl Zeiss Jena 07.06 17:00 FC Ingolstadt 1:1 Sonnenhof Großaspach

3. Liga: Die Tabelle nach dem 30. Spieltag

In der 3. Liga geht es weiterhin sehr eng in der oberen Hälfte der Tabelle zu, so dass der KFC Uerdingen auf dem 10. Platz nur vier Punkte hinter Bayern München II auf dem Relegationsplatz zur 2. Liga liegt.

© imago images

Abgeschlagen sind weiterhin der FC Carl Zeiss Jena und Sonnenhof Großaspach, mit jeweils mindestens neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Die beiden Klubs scheinen als Absteiger fest zu stehen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. MSV Duisburg 30 55:40 15 51 2. Waldhof Mannheim 30 45:34 11 50 3. Bayern München II 30 58:50 8 48 4. Eintracht Braunschweig 30 48:41 7 48 5. SpVgg Unterhaching 30 44:35 9 47 6. Würzburger Kickers 30 53:48 5 47 7. FC Ingolstadt 30 51:38 13 46 8. 1860 München 30 50:43 7 46 9. FC Hansa Rostock 30 41:34 7 45 10. KFC Uerdingen 05 30 35:41 -6 44 11. SV Meppen 30 51:42 9 43 12. 1. FC Kaiserslautern 30 46:47 -1 41 13. FC Viktoria Köln 30 52:59 -7 38 14. Magdeburg 30 39:33 6 37 15. Chemnitzer FC 30 46:47 -1 37 16. FSV Zwickau 30 47:47 0 36 17. Hallescher FC 30 46:53 -7 33 18. SC Preußen 06 Münster 30 45:54 -9 33 19. Sonnenhof Großaspach 30 25:55 -30 25 20. FC Carl Zeiss Jena 30 29:65 -36 18

3. Liga: Die Begegnungen des 31. Spieltags

Eintracht Braunschweig und SpVgg Unterhaching treffen am 31. Spieltag aufeinander und könnten mit einem Sieg beide auf einen Abstiegsplatz klettern.

Preußen Münster hat gegen den Vorletzten Sonnenhof Großaspach die Chance, sich mit drei Punkten vom Abstiegsplatz zu retten.

Spitzenreiter MSV Duisburg trifft auf den 1. FC Kaiserslautern.