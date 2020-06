3. Liga: Die Dienstagspartien des 31. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 31. Spieltag der dritten Liga geht in die erste Runde. Welche Spiele am heutigen Dienstag stattfinden und wo Ihr diese in TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga: Die Begegnungen des 31. Spieltages im Überblick

Am heutigen Dienstag spielen unter anderem der FC Bayern München II gegen den FSV Zwickau und der KFC Uerdingen gegen 1860 München. Außerdem ist Waldhof Mannheim beim Hallescher FC gefordert.

Dienstag, 9, Juni 2020:

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr FC Bayern München II FSV Zwickau 19 Uhr KFC Uerdingen TSV 1860 München 19 Uhr Viktoria Köln SV Meppen 20.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Magdeburg 20.30 Uhr Hallescher FC Waldhof Mannheim

Mittwoch, 10. Juni 2020:

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr Sonnenhof Großaspach Preußen Münster 19 Uhr Chemnitzer FC FC Ingolstadt 19 Uhr Würzburger Kickers Carl Zeiss Jena 20.30 Uhr SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg

Die 3. Liga live im TV und Livestream

Um die Spiele der 3. Liga live im TV und Livestream sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport. Dort braucht Ihr das Telekom-Fußball-Paket, welches neben allen Spielen der dritten Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet. Für das Paket zahlen Entertain-TV- sowie Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro monatlich. Auch ein Livestream wird von Magenta Sport zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der heutigen Spiele im Free-TV gibt es indes nicht.

3. Liga: SPOX-Liveticker

Alle ohne Magenta-Abo sind bei SPOX herzlich willkommen. Wir tickern alle Spiele der ersten drei deutschen Ligen ausführlich für Euch mit. Hier geht es zu unserem Liveticker-Kalender.

