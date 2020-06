3. Liga: Chemnitzer FC gegen FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Remis gegen Großaspach peilt der FC Ingolstadt in der 3. Liga wieder einen Sieg an, um im Aufstiegsrennen nicht weiter zurückzufallen. Alle Infos zur nächsten Partie der Schanzer gegen den Chemnitzer FC sowie deren Übertragung findet Ihr hier.

3. Liga: Die Mittwochsspiele des 31. Spieltags im Überblick

Neben den Aufeinandertreffen zwischen Chemnitz und Ingolstadt im Stadion an der Gellertstraße finden am Mittwoch um 19 Uhr zwei weitere Spiele statt.

Ab 20.30 Uhr bilden Unterhaching gegen Braunschweig und Kaiserslautern gegen Duisburg den Abschluss des 31. Spieltags der 3. Liga.

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr Sonnenhof Großaspach Preußen Münster 19 Uhr Chemnitzer FC FC Ingolstadt 19 Uhr Würzburger Kickers Carl Zeiss Jena 20.30 Uhr SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg

Chemnitzer FC - FC Ingolstadt: Ort, Termin, Anpfiff

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 10. Juni 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion an der Gellertstraße

Stadion an der Gellertstraße Übertragung: MagentaSport

Chemnitz gegen Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga hält in dieser Saison die Telekom. Bei MagentaSport können alle Partien abgerufen werden. Eine Free-TV-Übertragung des Spiels Chemnitz gegen Ingolstadt gibt es hingegen nicht.

Der Dienst ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenfrei. Im Anschluss kostet der Streaming-Dienst 4,95 Euro im Monat. Der Preis für ein Monatsabo für Nicht-Telekom-Kunden liegt bei 16,95 Euro. Falls jedoch ein Jahresabo abgeschlossen wird, reduzieren sich die Kosten auf 9,95 Euro.

3. Liga: Chemnitz gegen Ingolstadt heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf das Bewegtbild zur Partie, wollt aber dennoch up-to-date bleiben? SPOX bietet in Form eines Livetickers eine Alternative.

Hier geht's zum Liveticker von Chemnitz gegen Ingolstadt.

Chemnitzer FC - FC Ingolstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Chemnitzer FC: Jakubov - Itter, Schoppenhauer, Reddemann, Milde - Tuma, Maloney, Langer, Garcia - Krebs - Hosiner

Jakubov - Itter, Schoppenhauer, Reddemann, Milde - Tuma, Maloney, Langer, Garcia - Krebs - Hosiner FC Ingolstadt: Buntic - Ananou, Paulsen, Schröck, Kurzweg - Krauße, Thalhammer - Wolfram, Bilbija - Kutschke, Eckert Ayensa

FC Ingolstadt braucht Sieg im Aufstiegsrennen

Der FC Ingolstadt hat in der Rückrunde seine gute Ausgangsposition im Rennen um den Aufstieg verspielt. Auch unter dem neuen Trainer Tomas Oral blieb der FCI inkostant.

Gleiches gilt für die Leistungen der Schanzer nach dem Restart. In drei Spielen holte man erst vier Punkte. Zuletzt kam Ingolstadt nicht über ein 1:1 beim abstiegsbedrohten Großaspach hinaus. Ein Sieg gegen CFC ist daher Pflicht, um nicht weiter an Boden in der Tabelle zu verlieren.

Aktuell rangiert das Team von Oral auf Platz sieben, hat jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang.

