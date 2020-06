Chemnitzer FC gegen SG Sonnenhof Großaspach: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die SG Sonnenhof Großaspach trifft heute Abend zum 29. Spieltag der 3. Liga auf den Chemnitzer FC. Was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr es live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Chemnitzer FC - Sonnenhof Großaspach: Anpfiff und Austragungsort

Angepfiffen wird die heutige Partie um 20.30 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Auch die Ränge der heutigen Begegnung werden im Zuge der Coronakrise selbstverständlich leer bleiben.

Chemnitz gegen Großaspach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Magenta Sport zeigt die Partie live, exklusiv und in voller Länge. Ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Kommentator Andreas Mann - wahlweise auch im Livestream.

Beim Pay-TV-Sender der Telekom wird das Telekom-Fußball-Pakt benötigt, welches neben allen Aufeinandertreffen der dritten Liga auch die Spiele der Frauen-Bundesliga beinhaltet. Dieses kostet für Entertain-TV-, Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro monatlich.

Chemnitzer FC vs. Sonnenhof Großaspach: SPOX-Liveticker

Wer die Partie nicht am Fernseher oder via Stream verfolgen kann, kann in unserem kostenlosen und ausführlichen SPOX-Liveticker vorbei schauen.

Chemnitz - SG Sonnenhof Großaspach: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an spielen:

Chemnitzer FC : J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Sirigu - Garcia, D. Bohl, M. Langer, Bonga - Tallig, Hosiner

: J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Sirigu - Garcia, D. Bohl, M. Langer, Bonga - Tallig, Hosiner SG Sonnenhof Großaspach: Reule - Bösel, Leist, Burger, Poggenberg - Jüllich, Krasniqi - M. Hingerl, Vlachodimos - Morys, Brünker

Chemnitzer FC gegen Sonnenhof Großaspach: Die letzten Duelle

Chemnitz konnte keines der letzten fünf Spiele gegen die SG gewinnen. Auch im Hinspiel hagelte es eine 0:2-Niederlage für die Sachsen. Kai Brünker und Kai Gehring trafen für Großaspach.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.09.2019 3. Liga SG Sonnenhof Großaspach Chemnitzer FC 2:0 31.03.2018 3. Liga Chemnitzer FC SG Sonnenhof Großaspach 2:3 20.10.2017 3. Liga SG Sonnenhof Großaspach Chemnitzer FC 3:1 28.01.2017 3. Liga SG Sonnenhof Großaspach Chemnitzer FC 2:2 30.07.2016 3. Liga Chemnitzer FC SG Sonnenhof Großaspach 0:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle steht der Chemnitzer FC derzeit mit 37 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Noch schlechter sieht es für die SG Sonnenhof Großaspach aus. Die Wüttemberger sind mit 21 Zählern Tableau-19. - mit zwölf Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.