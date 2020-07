Die Saison 2019/20 in der 3. Liga nähert sich dem Ende. Wann der letzte Spieltag stattfindet und wie Ihr diesen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Wann findet der letzte Spieltag statt?

Der 38. und somit letzte Spieltag der Saison 2019/20 findet am kommenden Samstag, den 04. Juli statt. Alle Spiele werden gleichzeitig um 14.00 Uhr angepfiffen. Durch die enge Tabellenkonstellation bleibt es auch am letzten Spieltag extrem spannend: Welche Mannschaften steigen in die 2. Bundesliga auf?

3. Liga Der 38. Spieltag live im TV und Livestream

Am 38. Spieltag werden einige Spiele im Free-TV übertragen: Der SWR zeigt das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem FSV Zwickau, der NDR überträgt die Begegnung zwischen dem SV Meppen und Eintracht Braunschweig und der Bayrische Rundfunk (BR) zeigt die Partie zwischen 1860 München und dem FC Ingolstadt.

Alle anderen Spiele werden vom Pay-TV-Sender MagentaSport gezeigt. Der Sender zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge.

3. Liga: Der 38. Spieltag im Überblick

Am 38. Spieltag wird es nochmal spannend: 1860 München empfängt den FC Ingolstadt, Eintracht Braunschweig muss gegen den SV Meppen ran, die Würzburger Kickers spielen gegen den Hallescher FC und der MSV Duisburg spielt gegen die Spielvereinigung Unterhaching.

Datum Heim Gast Sender 04.07. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim FSV Zwickau SWR 04.07. 14:00 Uhr SV Meppen Eintr. Braunschweig NDR 04.07. 14:00 Uhr Magdeburg SC Preußen 06 Münster 04.07. 14:00 Uhr 1860 München FC Ingolstadt BR 04.07. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena Sonnenhof Großaspach 04.07. 14:00 Uhr MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 04.07. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Bayern München II 04.07. 14:00 Uhr Würzburger Kickers Hallescher FC 04.07. 14:00 Uhr KFC Uerdingen 05 FC Viktoria Köln 04.07. 14:00 Uhr Chemnitzer FC FC Hansa Rostock

3. Liga: Der 38. Spieltag im Liveticker

Den 38. Spieltag kann man selbstverständlich auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Es gibt die Partien sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker-Kalender.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Die Amateure des FC Bayern belegen zwar den ersten Platz, dürfen aber nicht in die 2. Liga aufsteigen. Das macht das Aufstiegsrennen umso spannender.