1860 München - Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag empfängt in der 3. Liga 1860 München zuhause die Würzburger Kickers. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1860 München vs. Würzburger Kickers: Wann und wo?

Die Partie des 30. Spieltags zwischen 1860 München und den Würzburger Kickers geht am heutigen Samstag, den 6. Juni, über die Bühne. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

1860 München vs. Würzburger Kickers: Heute live im TV und Livestream

MagentaSport hat die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga. Auch 1860 gegen Würzburg ist daher dort zu sehen. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Spielbeginn. Kommentiert wird die Begegnung von Franz Büchner.

Doch auch im Free-TV ist die Partie zu sehen. Der Bayerische Rundfunk übernimmt dies heute ab 14 Uhr.

1860 München vs. Würzburger Kickers im Liveticker

Das Duell zwischen 1860 München und Würzburg wird auch im Liveticker angeboten. Diesen bietet SPOX sowohl als Einzelspiel als auch in der Samstags-Konferenz an.

Hier entlang zum Liveticker: 1860 München - Würzburger Kickers

Hier entlang zum Liveticker: Samstags-Konferenz der 3. Liga

© imago images

1860 München vs. Würzburger Kickers: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte 1860 München starten:

Hiller - H. Paul, Wein, Erdmann, Steinhart - Rieder - Bekiroglu, Dressel - Gebhart - Mölders, Lex

So könnten die Würzburger Kickers starten:

Verstappen - Ronstadt, Hansen, Schuppan, Kwadwo - Kaufmann, Gnaase, Sontheimer, Herrmann - Baumann, Pfeiffer

1860 München vs. Würzburger Kickers: Die vergangenen fünf Begegnungen

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 07.10.2019 Würzburger Kickers 2:1 1860 München 3. Liga, 11. Spieltag 16.03.2019 Würzburger Kickers 2:1 1860 München 3. Liga, 29. Spieltag 01.10.2018 1860 München 1:1 Würzburger Kickers 3. Liga, 10. Spieltag 17.03.2017 1860 München 2:1 Würzburger Kickers 2. Bundesliga, 25. Spieltag 25.10.2016 Würzburger Kickers 2:0 1860 München DFB-Pokal, 2. Runde

3. Liga: Die Tabelle am 30. Spieltag

Sowohl die Münchner als auch die Würzburger sind nicht weit von den Aufstiegsplätzen entfernt. Lediglich zwei Punkte trennen Tabellenführer MSV Duisburg und 1860. Auf die Würzburger Kickers beträgt der Abstand vier Punkte.