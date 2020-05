3. Liga: SV Meppen gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch für den SV Meppen geht es nun in die heiße Phase der Saison. Wenn der SVM noch Ambitionen auf den Aufstieg haben will, ist ein Sieg gegen die Würzburger Kickers Pflicht. Alle Infos rund um dieses Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Nach wochenlanger Pause rollt in der 3. Liga nun wieder der Ball. Für das viertplatzierte Team aus Meppen geht es gegen die Kickers, die nur einen Punkt hinter ihnen liegen.

SV Meppen gegen Würzburger Kickers: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen den beiden Teams findet am heutigen Samstag um 14 Uhr in der Hänsch Arena in Meppen statt.

Wer das Spiel pfeifen wird, ist noch nicht bekannt. Erst am Spieltag gibt der DFB aufgrund der Coronavorschriften die Schiedsrichteransetzung bekannt.

© imago images

SV Meppen gegen Würzburger Kickers heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußbal-Fans: Das Spiel Meppen gegen Würzburg wird live vom NDR übertragen. Der Sender bietet sogar einen Livestream an.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch bei MagentaSport sehen. Dort laufen alle Spiele der dritthöchsten deutschen Fußballiga.

3. Liga: Meppen vs. Würzburg heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid und Euer Datenvolumen nicht für einen Livestream ausreicht, könnt Ihr die Partie natürlich auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Dort bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Ihr könnt dort zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel wählen.

SV Meppen gegen Würzburger Kickers: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel setzten sich die Kickers mit 3:2 durch. Ob das auch im Rückspiel gelingen wird?

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 20.09.2019 3:2 3. Liga 12.03.2019 1:1 3. Liga 25.09.2018 2:1 3. Liga 16.12.2017 2:0 3. Liga 22.07.2017 2:2

3. Liga: Die Tabelle vor den heutigen Spielen

Meppen trennen zwei Punkte von Mannheim und Unterhaching, welche die Plätze zwei und drei belegen. Die Kickers belegen nur den zehnten Platz, haben aber lediglich einen Zähler weniger auf dem Konto.