3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 27. Spieltag der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern den SV Meppen. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

1. FC Kaiserslautern - SV Meppen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen beginnt um 14 Uhr am heutigen Samstag, den 7. März. Gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg. Die legendäre Spielstätte bietet Platz für ingesamt 49.860 Zuschauer. Die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Mitja Stegemann, Niklas Dardenne und Nico Fuchs assistieren ihm an der Seitenlinie.

Lautern gegen Meppen: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

In der aktuellen Saison werden alle Spiele der 3. Liga vom Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport, gezeigt. Die Übertragung des Spiels zwischen Kaiserslautern und Meppen beginnt um 13.45 Uhr mit Kommentator Markus Höhner und Moderator Thomas Wagner.

Die ersten 12 Monate bei Magenta Sport sind für Kunden der Telekom kostenlos, anschließend kostet ein Abo 4,95 Euro monatlich. Solltet Ihr kein Kunde der Telekom sein, werden 16,95 Euro für ein monatliches Abo fällig. Solltet Ihr ein Jahresabo buchen, fallen 9,95 Euro pro Monat an.

Zusätzlich zur Übertragung von Magenta Sport zeigen auch NDR und SWR das Spiel live im Free-TV. Sowohl NDR als auch SWR bieten zudem Livestreams der Partie an.

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Meppen im SPOX-Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Hier kommt Ihr zum Einzelticker des Spiels 1. FC Kaiserslautern gegen SV Meppen. Auch im Konferenzticker der 3. Liga verpasst Ihr kein Highlight aus dem Fritz-Walter-Stadion.

Lautern - Meppen: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit diesen Aufstellungen könnten die Teams in die Partie starten:

1. FC Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Hainault, Hercher - Sickinger, Bachmann, Zuck - Kühlwetter, Thiele, Pick

Grill - Schad, Kraus, Hainault, Hercher - Sickinger, Bachmann, Zuck - Kühlwetter, Thiele, Pick SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer, Leugers - Tankulic, Andermatt, Rama - Undav

3. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag

Der SV Meppen wäre mit einem Sieg weiter mitten im Rennen um den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Kaiserslautern hingegen hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.