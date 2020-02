FCK: Gerry Ehrmann beleidigte und bedrohte das Trainerteam von Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat die umstrittene Entlassung der Klub-Ikone Gerry Ehrmann mit Beleidigungen und Drohungen seitens des Torwarttrainers begründet.

"In den vergangenen drei Tagen, beginnend am Freitag vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FSV Zwickau (0:0, d. Red), ist es mehrfach durch Gerry Ehrmann zu massiven, substanziellen Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam gekommen", teilte der FCK am Montag mit.

Diese Vorkommnisse seien "unter Zeugen aus dem Trainer- und Betreuerteam passiert sowie dokumentiert und haben in ihren Auswirkungen auch die Mannschaft erreicht. Zum Schutz der betroffenen Personen und für die Gewährung eines zielgerichteten Trainings- und Spielbetriebs sah sich die Vereinsführung zum Handeln gezwungen." Ehrmanns Freistellung sei "unumgänglich" gewesen.

Der 61-Jährige hatte Gerüchte, er habe Trainer Boris Schommers beleidigt, bereits vor der Veröffentlichung der FCK-Erklärung zurückgewiesen. "Niemals habe ich ihn beleidigt. Wer das behauptet, der lügt", sagte er Sport1.

Die Gerry-Ehrmann-Torwartschule: Diese Keeper brachte der 1. FC Kaiserslautern heraus © getty 1/15 Am Sonntag hat der 1. FC Kaiserslautern die Trennung vom legendären Torwarttrainer Gerry Ehrmann verkündet. Vorausgegangen war ein Streit mit Trainer Boris Schommers. © getty 2/15 Von 1984 bis 1998 stand Ehrmann beim 1. FC Kaiserslautern selbst zwischen den Pfosten - seitdem brachte er ein Talent nach dem anderen nach oben. Die prominentesten im Überblick. © getty 3/15 Roman Weidenfeller: 1999 wurde Weidenfeller mit einem Profivertrag ausgestattet, war bei Lautern zunächst aber lediglich Ersatzkeeper. Innerhalb von drei Jahren machte er nur sechs Bundesligaspiele. 2002 wechselte er im Alter von 21 Jahren nach Dortmund. © getty 4/15 Nach dem Abschied von Jens Lehmann avancierte er beim BVB 2003 zum Stammkeeper und blieb das über ein Jahrzehnt lang. Weidenfeller wurde zweimal Meister (2011 und 2012) und zweimal DFB-Pokalsieger (2012 und 2017). © getty 5/15 Tim Wiese: Er stammt zwar nicht aus der Lautern-Jugend, wurde von Ehrmann aber entscheidend geprägt. Ehrmann war es, der Wiese 2002 von Fortuna Köln zum 1. FCK holte. Dort verdrängte er Stammkeeper Georg Koch und machte insgesamt 65 Spiele. © getty 6/15 2005 zog Wiese zu Werder Bremen weiter, wo er zum Nationalspieler wurde und 2009 den DFB-Pokal gewann. Später spielte er noch für die TSG Hoffenheim, ehe er Profi-Wrestler wurde. © getty 7/15 Florian Fromlowitz: Der gebürtige Kaiserslauterer Fromlowitz kam mit fünf Jahren in den Verein und durchlief anschließend alle Jugendmannschaften. Von der U16 bis zur U21 kam er auch für alle deutschen U-Nationalteams zum Einsatz. © getty 8/15 Bei der Profimannschaft kämpfte er mit Jürgen Macho um den Stammplatz. 2008 zog er weiter und stand fortan bei Hannover 96 im Tor. Weitere Stationen: MSV Duisburg, Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden und FC Homburg. © getty 9/15 Tobias Sippel: Wie Fromlowitz kam auch Sippel schon in jungen Jahren zu Lautern. Von 2007 bis 2015 stand er bei den Profis im Tor. Zwischenzeitlich verlor er seinen Stammplatz zweimal, erkämpfte ihn sich aber jeweils wieder zurück. © getty 10/15 2015 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Dort ist Sippel seitdem Ersatzkeeper von Yann Sommer. © getty 11/15 Kevin Trapp: Neben Luis Robles der zweite Keeper, der Sippel zeitweise verdrängte. Auch Trapp kommt aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern, auch er wurde von Gerry Ehrmann geprägt. © getty 12/15 Nach der Saison 2011/12 ging Trapp zu Eintracht Frankfurt, wo er sich als Stammkeeper etablierte und 2015 schließlich zu Paris Saint-Germain weiterzog. Vor der vergangenen Saison kehrte er zur SGE zurück. © getty 13/15 Julian Pollersbeck: Der letzte prominente Keeper der Gerry-Ehrmann-Torwartschule. Ehrmann entdeckte ihn bei Wacker Burghausen und baute ihn bei Lautern zum Profi-Stammkeeper und U21-Nationalspieler auf. © getty 14/15 2017 ging Pollersbeck zum Hamburger SV, wo er sich zwar zwischenzeitlich einen Stammplatz erkämpfte, aktuell aber lediglich für die Reservemannschaft zum Einsatz kommt. © getty 15/15 Lennart Grill: Auch der aktuelle Stammkeeper kommt aus der vereinseigenen Jugend. In der vergangenen Saison rückte Grill zu den Profis auf und ist seit Januar erste Wahl.

Ehrmann hatte seine Karriere beim viermaligen deutschen Meister 1984 begonnen, als er vom 1. FC Köln zu den Pfälzern wechselte. Nach 301 Ligaspielen mit jeweils zwei Meisterschaften und DFB-Pokal-Siegen für die Lauterer beendete er 1998 seine aktive Karriere. Ehrmann bildete fortan in der berühmten Lauterer Towartschule unter anderem Größen wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese oder Eintracht Frankfurts Kevin Trapp aus.