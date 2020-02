Würzburger Kickers gegen FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt reist am 23. Spieltag der 3. Liga zu den Würzburger Kickers im Kampf um die Tabellenführung. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Partie und wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Würzburger Kickers - FC Ingolstadt 04: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel der Würzburger Kickers gegen den FC Ingolstadt findet am heutigen Sonntag, den 9. Februar, um 13 Uhr in der Flyeralarm-Arena statt. Dort finden insgesamt 13.090 Zuschauer Platz.

Der Schiedsrichter des Spiels ist Franz Bokop aus Vechta, seine Assistenten heißen Christian Meermann und Konrad Oldhafer. Einen VAR gibt es in der 3. Liga nicht.

Würzburg gegen Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden live bei MagentaSport übertragen. So auch die Begegnung zwischen Würzburg und Ingolstadt. Die Übertragung beginnt bereits um 12.45 Uhr.

MagentaSport gibt es sowohl als Streaming-Service als auch als Programmpaket bei MagentaTV, dem IPTV-Angebot der Deutschen Telekom. MagentaSport ist für Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos und kostet danach 4,95 Euro im Monat.

Würzburger Kickers gegen FC Ingolstadt im LIVETICKER

Wer kein Abo bei der Telekom besitzt, kann die Partie aber dennoch verfolgen, denn SPOX bietet einen Liveticker an. Dort verpasst Ihr keine wichtige Information aus Würzburg!

Würzburger Kickers gegen FC Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Würzburger Kickers: Müller - Hemmerich, Hägele, Schuppan, Kwadwo - Hoffmann, Rhein - Kaufmann, Sontheimer, Herrmann - Pfeiffer

Es fehlen: Ibrahim (Leistenverletzung).

FC Ingolstadt: Buntic - Ananou, Paulsen, Antonitsch, Kurzweg - Thalhammer, Keller - Kaya, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa

Es fehlen: Büch (Reha nach Kreuzbandverletzung), Schröck (Adduktoren-Ansatzreizung).

© getty

Würzburg vs. Ingolstadt: Die letzten Duelle

Bislang gab es die Begegnung Würzburg gegen Ingolstadt erst ein einziges Mal in der 3. Liga. In der Hinrunde setzte sich der FCI deutlich durch.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 02.08.2019 3. Liga FC Ingolstadt Würzburger Kickers 3:0

Die Tabelle der 3. Liga

Der FC Ingolstadt hat nach dem 1:1 des MSV Duisburgs am Freitagabend gegen Braunschweig die Chancen, an den Zebras vorbeizuziehen und Platz 1 zu übernehmen. Dazu braucht es allerdings einen Sieg in Würzburg.