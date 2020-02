3. Liga: FC Carl Zeiss Jena gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

3. Liga, 25. Spieltag: Das Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena trifft auf den siebtplatzierten SV Meppen. Beide Mannschaften haben die selbe Bilanz über die letzten fünf Spiele: Nur ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Jena hat bereits 9 Punkte Rückstand auf den 17. Platz, an dem sich der FC Viktoria Köln mit 26 Punkten befindet.

Carl Zeiss Jena gegen SV Meppen: Datum, Uhrzeit und Ort

Das Spiel zwischen Jena und Meppen wird am Samstag, den 22.02., um 14 Uhr von Patrick Kessel angepfiffen. Jena empfängt die Gäste vom SV im Ernst-Abbe-Sportfeld, das 12.990 Zuschauern Einlass bietet.

Dritte Liga, 25. Spieltag: Jena gegen Meppen heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist im Free-TV nicht zu sehen. Im Livestream ist es via MagentaSport, MagentaSport HD und auch mobil in der MagentaSport App zu empfangen. MagentaSport zeigt alle Spiele der dritten Bundesliga, so auch am 25. Spieltag. Zusätzlich werden ausgewählte Spiele der dritten Liga im Free-TV bei öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt, Jena gegen Meppen gehört jedoch an diesem Wochenende nicht dazu.

Jena gegen Meppen: Heute im Liveticker

Neben den Angeboten von Magenta-Sport gibt es zu jedem Spiel der dritten Liga auch an diesem Spieltag einen detaillierten SPOX-Liveticker mit allen wissenswerten Informationen aus den Stadien. Zusätzlich zu einem Liveticker für jedes einzelne Spiel gibt es den ligaweiten Konferenz-Ticker.

Hier findet ihr den SPOX-Liveticker zu Carl Zeiss Jena gegen SV Meppen.

Und hier ist der Liveticker zur ligaweiten Konferenz.

Dritte Liga: Die Tabelle vorm 25. Spieltag der Saison 2019/20

Eine überraschende Kleinigkeit: KFC Uerdingen 05 steht mit einer Tordifferenz von -4 auf Platz 6 und hat 35 Punkte aus 24 Spielen geholt. Der 1.FC Magdeburg dagegen hat eine Tordifferenz von +3, steht jedoch mit 29 Punkten aus 24 Spielen auf Rang 15.