SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in der 3. Liga geht es heute wieder zur Sache. SPOX weiß, wie Ihr das Duell zwischen dem Tabellendritten SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Magdeburg live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Hinspiel Ende Juli in der MDCC-Arena in Magdeburg trennten sich die beiden Kontrahenten vor 14.661 Zuschauern 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sören Bertram (29.) brachte die Heimelf mit 1:0 in Führung, ehe Valmir Sulejmani (44.) noch vor dem Seitenwechsel für den 1:1-Endstand sorgte.

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg: Austragungsort, Anstoßzeit

Austragungsort der Drittliga-Partie am 22. Spieltag zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Magdeburg ist Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Die Arena bietet 25.667 Zuschauern Platz. Am heutigen Sonntagnachmittag, 2. Februar 2020, um 13 Uhr wird Schiedsrichter Wolfgang Haslberger die Partie anpfeifen. Als Assistenten unterstützen ihn Markus Huber und Maximilian Riedel.

SV Waldhof Mannheim vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der 3. Liga hält in Deutschland Magenta Sport. Dort werden alle Spiele live und in voller Länge übertragen. Um die Partien verfolgen zu können, wird das Telekom-Fußball-Paket benötigt, welches neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet und für EntertainTV-Kunden dauerhaft kostenlos ist. Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen hingegen nach Ablauf eines kostenfreien Jahres 4,95 Euro monatlich.

Die Übertragung bei Magenta beginnt bereits ab 12.45 Uhr. Zusätzlich gibt es einen Livestream. Ihr Kommentator der Partie ist Christian Straßburger. Die Moderation übernimmt Cedric Pick.

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! Wir von SPOX halten Euch mit unserem ausführlichen Liveticker stets auf dem Laufenden - so verpasst Ihr garantiert nichts. Hier geht's zu den heutigen Livetickern der 3. Liga:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr noch zahlreiche weitere sportliche Highlights.

SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sowohl Bernhard Trares auf Seiten der Mannheimer als auch Claus-Dieter Wollitz bei den Magdeburgern können personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Trares fehlen mit Ferati (Gelb-Rot-Sperre), Just (Kreuzbandriss), Scholz (Kreuzbandriss) und Weißenfels (Knöchelprobleme) vier Akteure. Beim SC sind es deren drei: Conteh (Rotsperre), Jacobsen (Rotsperre) und Perthel (5. Gelbe Karte).

So könnten die beiden Teams am heutigen Sonntagnachmittag starten:

SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen, Ma. Schuster - Gouaida, Korte, Sulejmani - Bouziane

Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen, Ma. Schuster - Gouaida, Korte, Sulejmani - Bouziane 1. FC Magdeburg: Behrens - Ernst, Bomheuer, Müller, Bell Bell - Gjasula - Preißinger, Kvesic - Bertram, Costly - Beck

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Unterschiedliche Voraussetzungen: Während der Aufsteiger Waldhof Mannheim um den erneuten Aufstieg kämpft, findet sich der 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf der 3. Liga wieder. Die Tabelle nach dem 21. Spieltag: