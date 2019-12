3. Liga: TSV 1860 München gegen SG Sonnenhof Großaspach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt heute in der 3. Liga die SG Sonnenhof Großaspach. Was Ihr alles rund ums Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach dem 3:2-Erfolg bei der SpVgg Unterhaching wollen die Löwen unter Neu-Coach Michael Köllner weiter Punkte sammeln.

TSV 1860 München gegen SG Sonnenhof Großaspach: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen 1860 und Großaspach findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

3. Liga: 1860 München gegen SG Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird ausschließlich von Magenta Sport übertragen. Das Angebot der Telekom könnt Ihr im TV oder Livestream nutzen.

Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Oskar Heirler

Oskar Heirler Moderation: Kevin Gerwin

1860 München vs. Großaspach: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen. Schon gewusst? SPOX bietet auch einen Konferenz-Ticker an.

1860 München gegen Sonnenhof Großaspach: Die Personalsituation

Bei den Hausherren fehlen folgende Akteure: Aaron Berzel (Gelbsperre), Benjamin Kindsvater (Leistenprobleme), Nico Karger (Trainingsrückstand) und Quirin Moll (Trainingsrückstand).

Die Gäste haben dagegen mehrere Ausfälle zu beklagen. So stehen Dan-Patrick Poggenberg (Trainingsrückstand), Charmaine Häusl (Trainingsrückstand), Korbinian Burger (Zehenverletzung), Jonas Meiser (Knie-OP), Joel Gerezgiher (Trainingsrückstand), Jamil Dem (Oberschenkelverletzung) und Michael Vitzthum (Hüftprobleme) nicht zur Verfügung.

TSV 1860 München gegen Großaspach: Alle Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften lediglich zweimal aufeinander. So gingen die Spiele aus:

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 08.04.2019 Sonnenhof Großaspach 1860 München 1:0 3. Liga 28.10.2018 1860 München Sonnenhof Großaspach 2:2

3. Liga: Die Tabelle am 18. Spieltag