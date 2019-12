3. Liga: SpVgg Unterhaching vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum letzten Spieltag der 3. Liga vor der Winterpause empfängt die SpVgg Unterhaching den 1. FC Kaiserslautern. Hier gibt es alle Informationen zum Duell der Mitbewerber um den Aufstieg. Außerdem informieren wir Euch darüber, wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Beide Teams haben Ambitionen auf einen Aufstiegsplatz. Während Unterhaching aktuell nur das schlechtere Torverhältnis von Rang drei trennt, haben die Roten Teufel vier Zähler Rückstand auf Haching.

SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern: Termin, Anpfiff, Ort

Die Partie zwischen Unterhaching und Kaiserslautern ist für Samstag, den 21. Dezember, angesetzt. Im Münchner Süden im Sportpark Unterhaching rollt der Ball ab 14 Uhr.

© getty

3. Liga: Unterhaching gegen Kaiserslautern im TV und Livestream verfolgen

Die Rechte an den Übertragungen der 3. Liga liegen bei der Telekom mit seinem Sportstream-Angebot Magenta Sport. So seht Ihr die Begegnung zwischen Unterhaching und Kaiserslautern exklusiv bei Magenta TV.

Der Livestream zum Spiel geht um 13.45 Uhr online. Neben dem Einzelspiel hat Magenta TV zusätzlich eine Konferenz im Angebot. Mit dieser könnt Ihr alle sechs Partien, die am Samstagnachmittag parallel laufen, verfolgen.

Für Telekom-Kunden ist Magenta TV im ersten Jahr kostenlos, anschließend werden monatlich 4,95 Euro fällig. Ansonsten kostet ein Jahres-Abo 9,95 Euro im Monat.

3. Liga: Der 20. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.12. 19 Uhr Viktoria Köln Hansa Rostock Magenta Sport 21.12. 14 Uhr FSV Zwickau SV Meppen Magenta Sport 21.12. 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach MSV Duisburg Magenta Sport 21.12. 14 Uhr SpVgg Unterhaching 1. FC Kaiserslautern Magenta Sport 21.12. 14 Uhr Eintracht Braunschweig 1. FC Magdeburg Magenta Sport / NDR 21.12. 14 Uhr Preußen Münster TSV 1860 München Magenta Sport / WDR 21.12. 14 Uhr Waldhof Mannheim Chemnitzer FC Magenta Sport 22.12. 13 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 Magenta Sport 22.12. 14 Uhr FC Ingolstadt 04 Carl Zeiss Jena Magenta Sport 22.12. 15 Uhr FC Bayern München II Würzburger Kickers Magenta Sport

SpVgg Unterhaching vs.1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, auf Bewegtbilder der Partie zurückgreifen? Dann seid Ihr bei SPOX genau richtig. Analog zu den Livestreams haben wir Liveticker zu den einzelnen Spielen im Programm sowie eine Konferenz am Samstag.

Der Liveticker zwischen Unterhaching und Kaiserslautern findet Ihr hier.

SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern: Vorschau, Personal, Aufstellungen

Für Kaiserslautern rundet das Duell gegen Unterhaching die bayerische Woche ab. Erst am vergangenen Wochenende bezwangen die Roten Teufel die Zweite des FC Bayern München mit 3:1. Zum Ende der Herbstrunde peilt der FCK im Münchner Süden einen weiteren Dreier an, um weiter an die Aufstiegsplätze heranzurücken.

Dabei fehlen weiter die Langzeitverletzten Dylan Esmel und Lukas Spalvis, die sich beide noch in der Reha nach ihren Verletzungen befinden. Auf Seiten der Gastgeber hat Trainer Claus Schromm sechs Ausfälle zu beklagen: Luca Marseiler, Niclas Anspach, Alexander Kaltner, Josef Welzmüller, Markus Schwabl und Marc Endres.

Trotzdem wollen die Hachinger die sportliche Misere auf heimischen Terrain durchbrechen. Seit dem 21. September hat die Spielvereinigung nicht mehr im Sportpark gewonnen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

SpVgg Unterhaching: Mantl - Dombrowka, Winkler, Greger, Bandowski - D. Stahl, Stierlin - Heinrich, Bigalke - Schröter, Stroh-Engel

1. FC Kaiserslautern: Grill - D. Schad, K. Kraus, Hainault, Hercher - Sickinger, Bachmann - Kühlwetter, Zuck - T. Thiele, Pick

© getty

3. Liga: Tabelle vor dem 20. Spieltag