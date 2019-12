3. Liga: Carl Zeiss Jena gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft Carl Zeiss Jena in der 3. Liga auf die SpVgg Unterhaching. SPOX zeigt Euch, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der Tabellenletzte aus Jena will den Schwung aus dem 3:2 gegen den FC Bayern München II mitnehmen und den zweiten Sieg in Folge einfahren. Die Spielvereinigung Unterhaching verlor hingegen die vergangenen zwei Spiele, steht aber mit nur drei Zählern Abstand zu den Aufstiegsplätze auf dem fünften Rang.

Carl Zeiss Jena vs. SpVgg Unterhaching: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Jena und Unterhaching steigt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Austragungsort ist das Ernst-Abbe Sportfeld in Jena. Die Spielstätte soll in Zukunft umgebaut werden, sodass sie für eine Summe von 48,8 Millionen Euro im Jahr 2023 zur Fertigstellung 17.000 Plätze fasst.

Carl Zeiss Jena -SpVgg Unterhaching heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Ihr könnt Jena gegen Unterhaching lediglich beim Pay-TV-Sender MagentaSport sehen, der sich auch zu dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert hat. Das Angebot ist für Entertain-TV-Kunden kostenlos, während Mobil- und Festnetzkunden 4,95 Euro monatlich für den Dienst der Telekom auf den Tisch legen müssen. Darüber hinaus stellt MagentaSport einen Livestream zur Verfügung.

3. Liga: Jena gegen Unterhaching heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und der SpVgg Unterhaching live vor den Bildschirmen zu verfolgen, ist bei SPOX goldrichtig. Wir bieten zu allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse einen ausführlichen Liveticker an - hier entlang.

Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching: Die letzten Duelle

In der Hinrunde der vergangenen Spielzeit boten sich die beiden Kontrahenten ein spektakuläres Spiel, das 5:4 für die Gäste aus Unterhaching endete. In der Rückrunde revanchierte sich Jena mit einem 1:0-Sieg.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28. April 2019 3. Liga SpVgg Unterhaching Carl Zeiss Jena 0:1 24. November 2018 3. Liga Carl Zeiss Jena SpVgg Unterhaching 4:5 5. Mai 2018 3. Liga Carl Zeiss Jena SpVgg Unterhaching 2:1 3. Dezember 2017 3. Liga SpVgg Unterhaching Carl Zeiss Jena 3:2

