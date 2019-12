Der erste Spieltag der Rückrunde fand in der 3. Liga bereits vor der Winterpause statt. SPOX zeigt Euch, wann der 20. Spieltag ansteht und welche Begegnungen Euch erwarten.

Während der MSV Duisburg mit 39 Punkten an der Spitze überwintert, geht es in der 3. Liga ab Platz drei enorm eng zu. Mit Waldhof Mannheim, Eintracht Braunschweig und der SpVgg Unterhaching stehen gleich drei Vereine bei 33 Zählern. Die zweite Saisonhälfte verspricht also einen spannenden Aufstiegskampf.

3. Liga, 21. Spieltag: Wann geht die Rückrunde weiter?

Die Rückrunde der dritthöchsten deutschen Spielklasse beginnt am 24. Januar mit der Partie zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die restlichen Partien des 21. Spieltags steigen dann zwischen dem 25. und 27. Januar.

Verfolgen könnt Ihr die 3. Liga live beim Streaminganbieter der Telekom: MagentaSport. Das Live-Sport-Angebot des Telekommunikationsunternehmens besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen. Zudem laufen einzeln ausgewählte Begegnungen bei den Tochtersendern der ARD.

3. Liga: 21. Spieltag im Überblick

Der Spieltag steht ganz im Zeichen der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt. Mit einem Sieg können sich die Schanzer die Tabellenführung der Zebras unter den Nagel reißen.

Bereits im Hinspiel deuteten die beiden Teams ihre Klasse an. Der FCI gewann nach einer 2:0-Führung schließlich knapp mit 3:2.

Datum - Anpfiff Heim Gast 24. Januar - 19.00 Uhr Hansa Rostock Hallescher FC 25. Januar - 14.00 Uhr SV Meppen SV Waldhof Mannheim 25. Januar - 14.00 Uhr Chemnitzer FC Viktoria Köln 25. Januar - 14.00 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt 25. Januar - 14.00 Uhr Würzburger Kickers SpVgg Unterhaching 25. Januar - 14.00 Uhr Carl Zeiss Jena Preußen Münster 25. Januar - 14.00 Uhr 1. FC Magdeburg FSV Zwickau 26. Januar - 13.00 Uhr 1860 München Eintracht Braunschweig 26. Januar - 14.00 Uhr KFC Uerdingen FC Bayern München II 27. Januar - 19.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Sonnenhof Großaspach

3. Liga: Die Tabelle vor der Winterpause

Die Drittliga-Tabelle nach 20 von 38 Spielen: