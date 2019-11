3. Liga heute live im TV und Livestream - Spielplan und Partien im Überblick

Ein weiterer Spieltag in der 3. Liga steht bevor. SPOX verrät Euch, welche Spiele auf dem Programm stehen und wo Ihr die 3. Liga im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bereits gestern war die 3. Liga aktiv. Der Hallesche FC gewann bei Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena 3:0 (1:0) und feierte damit den fünften Auswärtssieg in dieser Saison. Pascal Sohm (11.) brachte die Gäste nach Eckstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld in Führung, Björn Jopek (72.) und Terrence Boyd (90.+1) erhöhten. Die Thüringer konnten an die Erfolge vor der Länderspielpause nicht anknüpfen und ließen ihre Chancen ungenutzt.

3. Liga heute live: Spielplan und Partien

Auch heute sind wieder einige interessante Spiele mit dabei. Eintracht Braunschweig will mit dem neuen Cheftrainer Marco Antwerpen gegen Chemnitz den ersten Sieg einfahren. Magdeburg könnte durch einen Erfolg gegen Unterhaching wieder ins obere Tabellendrittel vorrücken. Außerdem geht es im Tabellenkeller wieder rund.

Das sind die Spiele des heutigen Tages:

Uhrzeit Heim Gast 14 Uhr SV Meppen Sonnenhof Großaspach 14 Uhr Waldhof Mannheim FC Ingolstadt 14 Uhr FSV Zwickau SC Preußen 06 Münster 14 Uhr Eintracht Braunschweig Chemnitzer FC 14 Uhr Würzburger Kickers KFC Uerdingen 05 14 Uhr 1. FC Magdeburg SpVgg Unterhaching

3. Liga heute live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der 3. Liga werden von Magenta Sport übertragen. Alternativ könnt Ihr diese Spiele im Free-TV sehen:

Begegnung Übertragung im Free-TV Eintracht Braunschweig - Chemnitzer FC NDR und MDR Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt SWR und BR FSV Zwickau - Preußen Münster WDR

3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Natürlich könnt Ihr für die 3. Liga wieder auf SPOX zurückgreifen. SPOX bietet zu jeder Partie einen Liveticker an. Außerdem gibt es eine Konferenzschaltung.

Die Tabelle der 3. Liga