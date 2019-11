1860 München vor Derby gegen FC Bayern II - Benjamin Lauth exklusiv: "Mal wieder ein negatives Highlight"

Vor dem Drittliga-Derby am kommenden Sonntag zwischen 1860 München und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München (14 Uhr im LIVETICKER) hat Vereinslegende und DAZN-Experte Benjamin Lauth Stellung zur Causa um den zurückgetretenen Trainer Daniel Bierofka genommen. Eine Rückkehr zu den Löwen in offizieller Position könne er sich dennoch unter gewissen Umständen vorstellen, wie er im Gespräch mit SPOX und Goal verriet.

"Das war mal wieder ein negatives Highlight", sagte Lauth über die Trennung zwischen Trainer Bierofka und dem Drittligisten, der einmal mehr im Zuge der Streitigkeiten zwischen den verfeindeten Lagern, mit dem e.V. auf der einen und den Unterstützern des 2011 eingestiegenen Investors Hasan Ismaik auf der anderen Seite, im Chaos zu versinken droht.

Bierofka sei "das beste Beispiel für die Hingabe zu 1860", erklärte der ehemalige Nationalspieler. Bierofka habe in den vergangenen Jahren viel für den Klub geleistet und geopfert. "Dass so einer dann von sich aus aufgibt, sollte dem Letzten gezeigt haben, dass dort nicht viel rund läuft. Der schmeißt nur hin, wenn es wirklich nicht mehr geht."

Anfang November war "Biero", der ebenso wie Lauth zu den größten Ikonen der jüngeren Klubvergangenheit gehört und den Wiederaufstieg des TSV nach dem tiefen Fall in die Regionalliga Bayern 2017 maßgeblich mitgestaltet hatte, unter lauten Nebengeräuschen von seinem Amt als Cheftrainer zurückgetreten.

© getty

Bierofka-Rücktritt und Mobbing-Vorwürfe: "Alle reden nur übereinander"

Bierofka hatte in den Wochen zuvor mehrfach über Indiskretionen geklagt. Mehrere Medien hatten über Meinungen aus Mannschaftskreisen bezüglich mangelnder taktischer Kompetenz und falscher Trainingsbelastung berichtet.

So berichtete der kicker beispielsweise, dass die Spieler einen Plan B vermissten. "Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Lange schaue ich mir das nicht mehr an, das weiß ich", hatte Bierofka gesagt und betont, dass etwaige Stimmen "nicht aus der Mannschaft", sondern "aus dem inneren Kreis" des Klubs kämen.

Sportchef Günther Gorenzel, der mehrfach im kicker-Bericht zitiert wurde, sagte daraufhin nur, Kritik gehöre eben zum Geschäft. Bierofka trat wenige Tage später unter Tränen zurück. Der umstrittene Investor Ismaik instrumentalisierte das Geschehen und stellte sich symbolisch hinter Identifikationsfigur und Fanliebling Bierofka, warf dem Präsidium um Robert Reisinger sogar Mobbing des Trainers vor. Reisinger nannte jene Vorwürfe kurz darauf "absurd wie ehrenrührig".

"Man hat von außen betrachtet den Eindruck, es reden immer alle nur übereinander, aber nicht miteinander", kritisierte Lauth daher sowohl die Investoren- als auch die Vereinsseite für das Verhalten in der Öffentlichkeit und fordert einen Dialog. Denn: "Die Bierofka-Geschichte hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass sich so irgendetwas zum Positiven verändern wird."

TSV 1860 München: Mit dieser Mannschaft liefen die Löwen letztmals in der Bundesliga auf © getty 1/28 Die großen Tage von 1860 München sind lange vorbei. Der heutige Drittligist spielte von 1994 bis 2004 letztmals in der Bundesliga. SPOX blickt auf die Elf zurück, die am 34. Spieltag der Saison 2003/04 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. © getty 2/28 Im Oktober 2003 deutete noch wenig darauf hin, dass die Löwen in Abstiegsgefahr geraten würden. Benjamin Lauth schoss die Sechzger am 9. Spieltag gegen Frankfurt in der 90. Minute zum 1:0-Sieg und damit auf Platz acht. © getty 3/28 Dort blieb der TSV bis Anfang Dezember, ehe der Absturz folgte: Ab dem 12. Spieltag gewannen die Löwen nur noch drei Partien bis zum Ende der Saison, in den letzten acht Spielen sammelten die Giesinger lediglich zwei Punkte. © imago images 4/28 So kam es, dass 1860 am 34. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach unbedingt siegen musste, um noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Zudem war man auf eine Niederlage des 1. FC Kaiserslautern gegen den BVB angewiesen. © getty 5/28 Die Roten Teufel holten gegen Dortmund den notwendigen Punkt, die 1:3-Niederlage der TSV auf dem Bökelberg war somit bedeutungslos. Die Löwen beendeten ihre bisher letzte BL-Saison auf Platz 17 und stiegen mit Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ab. © getty 6/28 Bevor wir zur Aufstellung der Münchner am 34. Spieltag kommen, noch einige Statistiken der Saison: Benjamin Lauth war mit neun Treffern bester Torschütze der Löwen in 28 Spielen. Ihm folgten Markus Schroth und Paul Agostino (je sechs). © getty 7/28 Andreas Görlitz und Torhüter Michael Hofmann verbuchten mit 32 Einsätzen die meisten Bundesliga-Spiele für 60. Rodrigo Costa und Torben Hoffmann standen 30-mal auf dem Feld, Schroth und Roman Tyce 29-mal. © getty 8/28 Als Vorlagengeber trat insbesondere Spielmacher Markus Weissenberger in Erscheinung, der wie Schroth sechs Treffer auflegte. Den Höchstwert für die meisten Gelben Karten erzielte Costa (elf), knapp vor Tyce (zehn). © getty 9/28 Und so liefen die Löwen am 22. Mai 2004, dem letzten Spiel am Gladbacher Bökelberg, auf: Agostino und Lauth fehlten im Kader, die frühe Führung von Hoffmann konterten die Gladbacher Vaclav Sverkos, Igor Demo und Arie van Lent. © getty 10/28 TOR - Andre Lenz. © imago images 11/28 ABWEHR - Andreas Görlitz. © imago images 12/28 Martin Stranzl. © imago images 13/28 Rodrigo Costa. © getty 14/28 Torben Hoffmann. © imago images 15/28 MITTELFELD – Matthias Lehmann. © getty 16/28 Lance Davids. © getty 17/28 Remo Meyer (Bildmitte). © imago images 18/28 Harald Cerny. © imago images 19/28 Roman Tyce. © getty 20/28 STURM - Markus Schroth. © imago images 21/28 EINGEWECHSELT - Fernando. © imago images 22/28 Francis Kioyo. © getty 23/28 Jiayi Shao. © imago images 24/28 AUF DER BANK - Michael Hofmann. © imago images 25/28 Marco Kurz. © imago images 26/28 Daniel Baier. © imago images 27/28 Janne Saarinen. © imago images 28/28 TRAINER - Gerald Vanenburg. Dieser löste im April 2014 Falko Götz ab, der nach Streitigkeiten im Verein und schwachen Leistungen entlassen wurde. Nach dem Abstieg war die Amtszeit von Vanenburg bereits wieder vorbei, für ihn übernahm Rudi Bommer.

Benny Lauth: Rückkehr zu 1860 München? "Bin dafür immer offen"

Obwohl er den Rücktritt seines ehemaligen Teamkollegen Bierofka, mit dem er sowohl bei 1860 München (2002 bis 2004 und 2008 bis 2014) als auch beim VfB Stuttgart (2007) zusammenspielte, kritisch beäugt, ist der neue Löwen-Trainer Michael Köllner für ihn "eine spannende Personalie". "Ich hoffe sehr, dass es funktioniert", sagte Lauth.

Köllner hatte vor seinem Engagement bei 1860 den 1. FC Nürnberg in seiner ersten Saison als Cheftrainer 2018 zurück in die Bundesliga geführt, war anschließend jedoch aufgrund der sportlichen Talfahrt im Februar 2019 entlassen worden.

Auf den neuen Sechzig-Coach warten in seinen ersten beiden Spielen "zwei schwere Gegner" - und darüber hinaus zwei für die Stimmung im Verein wegweisende Derbys gegen die Zweitvertretung der Bayern (24.11.) und Unterhaching (1.12.). "1860 und der neue Trainer haben mit den schweren Spielen gegen die Bayern und Unterhaching in kürzester Zeit die Möglichkeit, zumindest sportlich für etwas Ruhe zu sorgen", sagte Lauth, der gegen die SpVgg selbst im Stadion anwesend sein wird. Dann allerdings nicht in offizieller Sache, sondern nur als Fan, wie er betonte.

Als der Brite Ian Ayre im Februar 2017 als neuer Manager bei den Löwen anheuerte, gab es Überlegungen, den studierten Sportmanager Lauth auch aufgrund seiner Verdienste für den Klub als Assistent dazuzuholen. "Das wäre ein sehr guter Einstieg gewesen und eine Position, die mich interessiert. Bei jemandem dabei zu sein, von dem man sich viele Dinge abschauen kann. Da hätte vieles gepasst und hätte auch mit Sicherheit gut funktioniert, aber es hat sich leider nicht ergeben", sagte Lauth rückblickend.

Ayre legte sein Amt als Sechzig-Manager nach nur acht Wochen wegen unüberbrückbarer Differenzen innerhalb des Vereins nieder und die Pläne mit Lauth zerschlugen sich. Eine Rückkehr zu 1860 München in offizieller Position könne er sich dennoch unter gewissen Umständen vorstellen: "Wenn sich sowas ähnliches wieder ergibt und es für beide Seiten sinnvoll ist, bin ich dafür immer offen. Aber es muss alles passen."

3. Liga: 1860 München nach zwei Siegen wieder im Mittelfeld