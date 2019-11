TSV 1860 München versinkt im Chaos: Die Löwen zerfleischen sich selbst

Der einstige Bundesligist TSV 1860 München versinkt mal wieder im Chaos. Die andauernden internen Machtkämpfe zwischen e.V. und Investor Hasan Ismaik fanden im Rücktritt von Trainer und Galionsfigur Daniel Bierofka ihren vorzeitigen Tiefpunkt. Die Löwen zerfleischen sich selbst.

Er konnte nicht mehr. Mit Tränen in den Augen verließ Daniel Bierofka in der vergangenen Woche das Sechziger Vereinsgelände an der Grünwalder Straße. Aus persönlichen Gründen habe er um eine Auflösung seines bis 2022 datierten Vertrags gebeten. So heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Der unermüdliche Kämpfer Bierofka hat resigniert. "Das schlimmste Szenario, was passieren kann, ist passiert - Biero ist weg", sagte Stürmer Sascha Mölders.

Der Rücktritt des Mannes, der seit dem Doppelabstieg in die Regionalliga 2017 im Grunde 24 Stunden pro Tag für die sportliche Wiederauferstehung seiner großen Liebe 1860 München geschuftet hatte, spricht Bände. Er ist das Resultat einer nicht enden wollenden Zerrissenheit innerhalb des Klubs.

kicker-Bericht bringt Daniel Bierofka auf die Palme

Der Verein und Investor Hasan Ismaik bekriegen sich seit Jahren. Bierofka wurde in diesem Machtkampf regelrecht zermürbt. Ein Bericht von kicker-Reporter Georg Holzner mit Berufung auf eine Quelle "aus dem Team" stieß dem 40-Jährigen besonders auf. Darin hieß es, die Spieler würden häufig einen Plan B vermissen. Auch die Belastungssteuerung im Training sei hinterfragt worden.

"Das kommt nicht aus der Mannschaft, sondern intern. Es kommt aus dem inneren Kreis", stellte Bierofka klar. Holzner sei "nie" bei den Löwen vor Ort und kenne "keinen Spieler". Bierofka verwies auf wiederkehrende Indiskretionen im Klub und schob hinterher: "Lange schaue ich mir das nicht mehr an."

© getty

Sportchef Günther Gorenzel, der mehrfach im Bericht von Holzner zitiert wurde, sagte darauf nur, Kritik gehöre eben zum Geschäft. Schon wenige Wochen zuvor ließ sich Präsident Robert Reisinger bei einer FAQ-Runde zu despektierlich anmutenden Aussagen hinreißen. "Der TSV 1860 hat vor Bierofka existiert und er wird es auch nach ihm tun", sagte er und sprach unter anderem öffentlich Bierofkas für Drittliga-Verhältnisse "hoch dotierten" Vertrag an.

Reisinger hatte kein besonderes Verhältnis zu Bierofka, die beiden sprachen kaum miteinander. Das sei schließlich die Aufgabe von Gorenzel und Co-Geschäftsführer Michael Scharold.

1860-Investor Hasan Ismaik wirft Präsidium Mobbing vor

Das Fass war übergelaufen. Bierofka zog die Reißleine. Trotz der Lobeshymnen von allen Seiten, auch von Gorenzel und Reisinger, trennten sich die Wege des Aufstiegstrainers und 1860 München.

Auf den lauten Knall folgte nur eine kurze Schockstarre. Wenige Stunden später ging die Schlammschlacht weiter. Ismaik warf dem Präsidium Mobbing und eine methodische Schädigung von Bierofka vor. "Für mich ist das eine Schande, die ich nicht in Worte fassen kann", schrieb er auf Facebook, wie er es schon so häufig getan hat. Der Investor feiert Bierofka als "Held" und instrumentalisiert seinen Rücktritt, um weiter gegen Reisinger vorzugehen.

Der verwies die Vorwürfe ins Reich der Verschwörungstheorien, Ismaiks Behauptung sei "so absurd wie ehrenrührig - und entbehrt jeder Grundlage".

TSV 1860 München: Mit dieser Mannschaft liefen die Löwen letztmals in der Bundesliga auf © getty 1/28 Die großen Tage von 1860 München sind lange vorbei. Der heutige Drittligist spielte von 1994 bis 2004 letztmals in der Bundesliga. SPOX blickt auf die Elf zurück, die am 34. Spieltag der Saison 2003/04 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. © getty 2/28 Im Oktober 2003 deutete noch wenig darauf hin, dass die Löwen in Abstiegsgefahr geraten würden. Benjamin Lauth schoss die Sechzger am 9. Spieltag gegen Frankfurt in der 90. Minute zum 1:0-Sieg und damit auf Platz acht. © getty 3/28 Dort blieb der TSV bis Anfang Dezember, ehe der Absturz folgte: Ab dem 12. Spieltag gewannen die Löwen nur noch drei Partien bis zum Ende der Saison, in den letzten acht Spielen sammelten die Giesinger lediglich zwei Punkte. © imago images 4/28 So kam es, dass 1860 am 34. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach unbedingt siegen musste, um noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Zudem war man auf eine Niederlage des 1. FC Kaiserslautern gegen den BVB angewiesen. © getty 5/28 Die Roten Teufel holten gegen Dortmund den notwendigen Punkt, die 1:3-Niederlage der TSV auf dem Bökelberg war somit bedeutungslos. Die Löwen beendeten ihre bisher letzte BL-Saison auf Platz 17 und stiegen mit Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ab. © getty 6/28 Bevor wir zur Aufstellung der Münchner am 34. Spieltag kommen, noch einige Statistiken der Saison: Benjamin Lauth war mit neun Treffern bester Torschütze der Löwen in 28 Spielen. Ihm folgten Markus Schroth und Paul Agostino (je sechs). © getty 7/28 Andreas Görlitz und Torhüter Michael Hofmann verbuchten mit 32 Einsätzen die meisten Bundesliga-Spiele für 60. Rodrigo Costa und Torben Hoffmann standen 30-mal auf dem Feld, Schroth und Roman Tyce 29-mal. © getty 8/28 Als Vorlagengeber trat insbesondere Spielmacher Markus Weissenberger in Erscheinung, der wie Schroth sechs Treffer auflegte. Den Höchstwert für die meisten Gelben Karten erzielte Costa (elf), knapp vor Tyce (zehn). © getty 9/28 Und so liefen die Löwen am 22. Mai 2004, dem letzten Spiel am Gladbacher Bökelberg, auf: Agostino und Lauth fehlten im Kader, die frühe Führung von Hoffmann konterten die Gladbacher Vaclav Sverkos, Igor Demo und Arie van Lent. © getty 10/28 TOR - Andre Lenz. © imago images 11/28 ABWEHR - Andreas Görlitz. © imago images 12/28 Martin Stranzl. © imago images 13/28 Rodrigo Costa. © getty 14/28 Torben Hoffmann. © imago images 15/28 MITTELFELD – Matthias Lehmann. © getty 16/28 Lance Davids. © getty 17/28 Remo Meyer (Bildmitte). © imago images 18/28 Harald Cerny. © imago images 19/28 Roman Tyce. © getty 20/28 STURM - Markus Schroth. © imago images 21/28 EINGEWECHSELT - Fernando. © imago images 22/28 Francis Kioyo. © getty 23/28 Jiayi Shao. © imago images 24/28 AUF DER BANK - Michael Hofmann. © imago images 25/28 Marco Kurz. © imago images 26/28 Daniel Baier. © imago images 27/28 Janne Saarinen. © imago images 28/28 TRAINER - Gerald Vanenburg. Dieser löste im April 2014 Falko Götz ab, der nach Streitigkeiten im Verein und schwachen Leistungen entlassen wurde. Nach dem Abstieg war die Amtszeit von Vanenburg bereits wieder vorbei, für ihn übernahm Rudi Bommer.

Reisinger und Ismaik kommunizieren über Anwälte

Kontakt zwischen beiden Parteien gibt es nur über Anwälte und Statthalter oder per Mail, so verhärtet sind die Fronten. "Ich habe seine Handynummer, aber er geht nicht immer ran", erklärte Reisinger vielsagend bei seinem legendären Auftritt bei Blickpunkt Sport.

Ismaik versteht sich seit seinem Einstieg bei Sechzig 2011 als Melkkuh ohne Mitspracherecht. Bei 50:50-Entscheidungen behielt aufgrund der Vereinsstruktur stets der e.V. Recht. Ismaik wirft dem Präsidium vor, 50+1 auszunutzen statt sich auf Kompromisse einzulassen.

Nur Präsident Peter Cassalette (2015 bis 2017) ließ dem Jordanier freie Hand. Ismaik installierte Anthony Power als Geschäftsführer, holte den renommierten Trainer Vitor Pereira und kündigte Neuzugänge im Wert von 50 Millionen Euro an.

Das Projekt scheiterte krachend, Sechzig stieg aus der 2. Liga ab. Es kam zum "Schwarzen Freitag" (2. Juni 2017), an dem die Löwen die für die Drittliga-Lizenz erforderlichen elf Millionen Euro nicht aufbringen konnten. Zwangsabstieg in die Regionalliga, Umzug ins Grünwalder Stadion. Der nächste Streitpunkt.

Die Regionalligasaison von 1860 München: Bieslverbot und der Himmel als Limit

© getty

1860 München und die ewige Stadionfrage

Das "Städtische Stadion an der Grünwalder Straße 4" befindet sich im Besitz der Stadt München. Bis heute ist unklar, ob es die Heimat der Löwen bleibt. Damit das Stadion auch für die 2. Liga zulässig wäre, ist ein teurer Umbau vonnöten, der rund 30 Millionen Euro kostet.

VIP-Logen sollen her. Es soll komplett überdacht und auf 18.060 Plätze (kein Scherz) ausgebaut werden. Der Münchner Stadtrat befürwortete diesen Ausbau. Mehr oder gar ein Neubau sind aufgrund der Lage des Stadions im Herzen von Giesing aus baurechtlicher Sicht nicht machbar.

Investor Ismaik hingegen ist gegen diesen Umbau. Der Jordanier plädiert für ein eigenes Stadion mit höherer Kapazität. Nur so sei das langfristige Überleben in der 2. oder sogar in der 1. Bundesliga möglich. Selbst ein SC Freiburg geht diesen Weg. Ein Neubau irgendwo am Rande Münchens wäre vermutlich sogar billiger als ein Umbau.

Sechzig-Präsidium fährt kontroversen Konsolidierungskurs

Der Klub ist bei der Stadionfrage wie bei so vielen Themen nicht nur auf Führungsebene gespalten. Auch die Fans sind sich uneins. Gruppierungen wie Pro1860, die sich für eine Emanzipation des e.V. einsetzt oder die Ultras wollen ihr Schmuckstück nach vielen Jahren in der lieblosen Allianz Arena nicht mehr loslassen. Notfalls geht es eben wieder in die Regionalliga, solange die Spiele nur in Giesing ausgetragen werden.

"Die Fans können vor dem Spiel in den umliegenden Kneipen etwas trinken, müssen dann nur über die Straße gehen und stehen vor dem Stadion", beschrieb Bierofka das besondere "englische Flair" des Grünwalder Stadions 2018 im Interview mit SPOX und Goal. Er selbst wünschte sich aber auch irgendwann ein eigenes Stadion für den TSV.

So wie viele Fans, die eine Rückkehr in den höherklassigen Profifußball herbeisehnen. Sie sind auch Gegner des Konsolidierungskurses, den das Präsidium um Reisinger seit 2017 fährt. Die Devise: Ohne weitere Darlehen von Investor Ismaik den über 40 Millionen Euro schweren Schuldenberg abbauen. In der "Pleiteliga" (3. Liga) eine nahezu unmögliche Aufgabe.

TSV 1860 München - eine deutsche Talentschmiede: Diese Profis waren einst Löwen © getty 1/19 Der TSV 1860 München war lange Zeit bekannt und beneidet für seine starke Jugendarbeit. Die Liste der Talente, die als Löwen anfingen, ist lang. SPOX zeigt eine Auswahl. © getty 2/19 Lars Bender: Trug von 2002 bis 2009 das Löwen-Trikot. Dann wechselte er zu Bayer Leverkusen. Dort blieb er und ist mittlerweile Kapitän. Aufgrund der vielen Verletzungen dachte der 30-Jährige bereits mehrfach über ein Karriereende nach. © getty 3/19 Sven Bender: Verließ die Löwen 2009 – wie sein Bruder Lars. Für 1,5 Millionen Euro wechselte Sven zum BVB. Nach zwei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen folgte er 2017 seinem Bruder nach Leverkusen und ist dort unumstrittener Stammspieler. © getty 4/19 Kevin Volland: Der dritte heutige Leverkusener. Volland ging jedoch den Umweg über 1899 Hoffenheim. Mittlerweile hat Volland 221 Bundesligaspiele auf dem Buckel und ist 10-facher Nationalspieler. Nur ein Titel fehlt ihm noch. © getty 5/19 Daniel Baier: Heute ist er als Augsburg-Urgestein bekannt. 2007 aber ging es für den Jung-Löwen erst einmal zum VfL Wolfsburg. Dort schaffte er aber nie den Durchbruch. Für den FCA bestritt der Kapitän der Fuggerstädter bereits 333 Pflichtspiele. © getty 6/19 Marcel Schäfer: Gab 2003 in der Abstiegssaison sein Debüt für 1860 München. Wechselte gemeinsam mit Baier zu den Wölfen. Mit dem VfL holte er die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Mittlerweile ist er Sportdirektor der Wölfe. © getty 7/19 Moritz Leitner: Ging 2011 ablösefrei nach Dortmund. Nach erfolglosen Leihen zu Augsburg und Stuttgart wechselte er zunächst zu Lazio Rom, dann zum FC Augsburg und schließlich zu Norwich City. Mit den Canaries stieg er 2019 in die Premier League auf. © imago images 8/19 Christian Träsch: Wechselte 2007 von den Löwen-Amateuren zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Später wurde er Nationalspieler unter Jogi Löw, ist nach dem Abstiegsjahr des FC Ingolstadt aktuell aber vereinslos. © getty 9/19 Peniel Mlapa: Er hat seit seinem Weggang 2010 aus München einiges erlebt: Hoffenheim, Gladbach, Nürnberg, Bochum, Dresden, Venlo. Mittlerweile kickt der Mittelstürmer in den Emiraten bei Ittihad Kalba. Mlapa kam immerhin auf 79 Bundesliga-Einsätze. © getty 10/19 Fabian Johnson: Wurde im Sechziger Stadtteil Giesing geboren. Nach 13 Jahren verließ er die Löwen in Richtung Wolfsburg. Unter Jürgen Klinsmann wurde er 2011 zum US-Nationalspieler. Damals war er schon Spieler von Hoffenheim. 2014 ging es nach Gladbach. © getty 11/19 Julian Baumgartlinger: Noch einer, der heute in Leverkusen spielt. Der österreichische Nationalspieler absolvierte einst nur 13 Pflichtspiele für Sechzig. Nach seiner Zeit bei Austria Wien schaffte er im Mainzer Trikot den Bundesliga-Durchbruch. © getty 12/19 Tarik Camdal (M.): Hatte 2011 keine Perspektive mehr bei 1860 und wechselte in die Türkei, wo er sich schnell etablierte. Drei Jahre später zahlte Galatasaray rund 5 Mio. Euro für Camdal. Heute kickt der zweifache türkische Meister für Antalyaspor. © imago images 13/19 Tobias Strobl: Er ging Sechzig durch die Lappen, da er sich bei den Amateuren nie wirklich durchsetzen konnte. Nach seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim erlebte Strobl einen Schub nach dem anderen. Heute ist er bei Gladbach meist gesetzt. © getty 14/19 Julian Weigl: Verließ München 2015 in Richtung Dortmund, blühte unter Thomas Tuchel richtig auf und wurde zum Nationalspieler. Hatte nach Tuchels Ära immer wieder Probleme, seinen Platz zu finden. Nun scheint Lucien Favre wieder mit ihm zu planen. © getty 15/19 Marius Wolf: Mittlerweile beim BVB wieder - wie damals bei den Löwen - Teamkollege von Weigl. Ging zunächst den Umweg über Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Bei der SGE gelang Wolf der Durchbruch und der Pokalsieg gegen die Bayern. © getty 16/19 Florian Neuhaus: Angesichts der Reife in seinem Spiel mag man kaum glauben, dass er die Löwen erst vor zwei Jahren verließ. Schlug bei Düsseldorf sofort ein, überzeugte in seiner ersten Saison bei Gladbach und spielte zuletzt eine starke U21-EM. © getty 17/19 Felix Uduokhai: Auch er wechselte 2017 in die Bundesliga. Beim VfL Wolfsburg konnte er sich bisher allerdings nicht durchsetzen. Nur in 23 von aktuell 63 möglichen Spielen stand er in der Startelf. Zuletzt wurde über einen Wechsel zum VfB spekuliert. © getty 18/19 Bobby Wood: Seien Torquote war schon bei Sechzig nicht die beste, in seinem ersten Post-1860-Jahr überzeugte der US-Boy bei Union Berlin aber: 17 Buden in 32 Spielen. Beim HSV und in Hannover hatte Wood aber meist Ladehemmung. Noch ist er Hamburger. © getty 19/19 Timo Gebhart: 2007 gelang ihm der Durchbruch bei Sechzig. 2019 kehrte er nach 2017 zum zweiten Mal zu den Löwen zurück und hat spätestens seitdem Legendenstatus erreicht. Gebhart absolvierte 100 Bundesligaspiele für Stuttgart und Nürnberg.

1860 München mit Mini-Etat - Mölders geht im Sommer

Reisinger knüpft den sportlichen Erfolg nicht an Geld, sondern an Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Ein romantischer Ansatz.

Doch mit einem Mini-Etat von 2,4 Millionen Euro, den der TSV für die kommende Saison zur Verfügung stellen will, lässt sich kaum eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen.

25 (!) Spielerverträge laufen im Sommer aus. Viele Spieler zögern aufgrund der prekären Zustände im Verein mit ihrer Vertragsverlängerung. Aufstiegsheld Mölders kündigte bereits seinen Abschied an. "Das ganze Drumherum" beim TSV gehe ihm "auf den Sack".

Bei der Verpflichtung von Timo Gebhart trat Ismaik erstmals als Sponsor auf, er bezahlte den Transfer aus eigener Tasche. Mit weiteren Geschenken des Jordaniers zu rechnen, wäre angesichts der neuen Entwicklungen allerdings vermessen.

Hasan Ismaik erhebt schwere Vorwürfe gegen "Pro1860"

Der Graben zwischen e.V. und Investor scheint tiefer denn je. Immer mehr hat es Ismaik auch auf "Pro1860" abgesehen. "Die verfolgen eine Ideologie, die nicht den sportlichen Erfolg beinhaltet, sondern eine ganz eigene Agenda, die nur ganz bestimmten Interessen dient. Die anderen Fans werden durch diese Organisation, man kann schon sagen, fast bedroht. Pro1860 ist für den Verein eine Schande", wetterte Ismaik im BR-Interview vor wenigen Tagen.

Er habe sogar Mitleid mit Reisinger, der von Pro1860 und den Ultras gelenkt werde und über keine Entscheidungsgewalt verfüge. "Es wurde an mich herangetragen, dass Fans und Mitglieder, die gegen Pro1860 sind, eingeschüchtert und bedroht wurden", lauteten die schweren Anschuldigungen gegen die Fan-Bewegung.

Und so geht es hin und her.

© Yee Shan Lee / getty

Hasan Ismaik und der e.V. müssen sich zusammenraufen

Für Spieler, Trainer und Ehemalige sind die Vorgänge im Turn- und Spaltverein 1860 München mittlerweile nur mehr frustrierend.

Der Ex-Löwe Benjamin Lauth sagte dem Münchner Merkur: "Wenn es in Gesprächen um Sechzig geht, ist die erste Frage immer: Bist du auf der Seite von Ismaik oder vom e.V.? Das ist keine Basis um in Zukunft erfolgreich zu arbeiten. Weiterwurschteln wie bisher wird sicher keinen Erfolg bringen."

Um diese Basis nach all den Vorfällen wiederherzustellen, bräuchte es mehr gegenseitiges Verständnis, mehr Diplomatie, mehr Respekt. Denn eines stellte Ismaik in dieser Woche erneut klar: "Ich bekomme täglich Angebote. Aber meine Anteile sind unverkäuflich." Aussitzen kann der e.V. die Situation also nicht. Ismaik will sein Projekt nicht aufgeben. Schon gar nicht mit diesem Verlust.

So schrieb er unlängst auf seinem Lieblingsmedium Facebook: "Dem neuen Trainer Michael Köllner wünsche ich viel Glück für seine schwere Aufgabe beim TSV 1860." Dem ist nichts hinzuzufügen.