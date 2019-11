3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 16. Spieltag der 3. Liga trifft der 1. FC Kaiserslautern heute auf Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Das Duell zwischen Lautern und Rostock beginnt um 13 Uhr und ist eines von zwei an diesem Sonntag. Um 14 Uhr kommt es noch zum Derby zwischen dem TSV 1860 München dem FC Bayern München II.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Weil die öffentlich-rechtlichen Sender in der 3. Liga nur ausgewählte Partien am Samstag übertragen, zeigt sich für die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock ausschließlich die Telekom beziehungswiese Magenta Sport in Sachen Übertragung verantwortlich.

Los geht es hier um 12.45 Uhr mit Moderator Cedric Pick. Durch die 90 Minuten Spielzeit führt dann Christian Straßburger als Kommentator.

© getty

1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock heute im Liveticker

Eine Alternative zur Übertragung im Livestream bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker!

Hält Hansa Rostocks Serie gegen den 1. FC Kaiserslautern?

Man glaubt es kaum, aber Hansa Rostock ist tatsächlich seit über einem Jahrzent ungeschlagen gegen die Roten Teufel. Die letzten beiden Partien auf dem Betzenberg gewannen die Hanseaten dabei sogar.

Dass die Serie auch an diesem Sonntag hält, ist durchaus denkbar. Immerhin darf sich Rostock bei der aktuellen Tabellenkonstellation mit zumindest einem Auge nach oben Richtung Aufstiegsplätze orientieren, während der FCK erstmal aus dem Tabellenkeller finden muss.

Umso wichtiger war es für Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers, am vergangenen Spieltag einen deutlichen 3:0-Sieg über den KFC Uerdingen einzufahren. Entscheidend dabei: Carlos Sickinger, der das zweite Spiel als Kapitän machen durfte und sich in dieser Rolle sichtlich wohl fühlt. "Er blüht richtig auf", sagte Schommers über den 22-Jährigen.

© getty

3. Liga: Die Tabelle mit Kaiserslautern und Rostock