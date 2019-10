SV Waldhof Mannheim gegen Hallescher FC heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Waldhof Mannheim trifft am 12. Spieltag der 3. Liga auf den Halleschen FC. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel am heutigen Samstag live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Während Waldhof Mannheim auf dem fünften Platz rangiert, steht der Hallesche FC nach zuletzt sechs Partien ohne Niederlage auf Rang zwei.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Waldhof Mannheim gegen Hallescher FC: Uhrzeit und Austragungsort

Die Begegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem Halleschen FC steigt am heutigen Samstag (19. Oktober) um 14 Uhr. Spielstätte ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim, welches rund 24.300 Zuschauern Platz bietet.

SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Waldhof Mannheim gegen Hallscher FC wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt MagentaSport das Spiel live in voller Länge. Ihr habt die Option zwischen Einzelspiel und Konferenz zu wählen. Der Pay-TV-Sender der Telekom bietet zudem einen Livestream via magentasport.de an. Die Live-Berichterstattung beginnt um 13.45 Uhr.

MegentaSport kostet für Telekom-Kunden im ersten Jahr keinen Cent und im Anschluss 4,95 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss 9,95 Euro im Monat bezahlen.

SV Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute im Liveticker

Solltet Ihr die Partie nicht vor Euren Endgeräten verfolgen können, bietet SPOX eine Alternative an, immer auf dem Laufenden zu bleiben. SPOX hat einen ausführlichen Liveticker, in dem Ihr keine wichtigen Szenen und natürlich keine Tore verpasst. Hier geht's zum Liveticker. Einen Konferenz-Liveticker gibt es ebenfalls.

© getty

3. Liga: Übertragung der Samstagsspiele

Auch am heutigen Samstag werden zwei Partien von den dritten Programmen der ARD live übertragen - hier ein Überblick zu allen Spielen:

Anpfiff Heim Gast Übertragung 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim Hallescher FC MagentaSport 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig SpVgg Unterhaching MagentaSport 14.00 Uhr FC Ingolstadt Chemnitzer FC MagentaSport 14.00 Uhr 1. FC Magdeburg Hansa Rostock MDR/NDR/MagentaSport 14.00 Uhr 1860 München KSV Uerdingen BR/WDR/MagentaSport 14.00 Uhr Preußen Münster Sonnenhof Großaspach MagentaSport

3. Liga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag

Der Stand in der 3. Liga nach elf Spieltagen: