3. Liga: FSV Zwickau gegen Sonnenhof Großaspach heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem FSV Zwickau und Sonnenhof Großaspach. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Der Tabellendrittletzte aus Großaspach gastiert beim Achten aus Zwickau.

Zwickau vs. Großaspach: Uhrzeit, Ort

Die Partie findet am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Zwickauer GGZ-Arena statt. In das Stadion passen genau 10.000 Zuschauer.

FSV Zwickau gegen Sonnenhof Großaspach heute im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden von Magenta Sport übertragen. Die Berichterstattung beginnt bereits um 18.30 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Markus Herwig

Markus Herwig Moderation: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Experte: Martin Lanig

Für Telekom-Kunden ist die 3. Liga zwölf Monate kostenlos, danach kostet das Abo 4,95 Euro im Monat. Ohne Telekom-Abo könnt Ihr die 3. Liga für 16,95 Euro im Monat oder für knapp 119 Euro jährlich verfolgen.

FSV Zwickau vs. Sonnenhof Großaspach heute im LIVE-TICKER

Alle Partien der 3. Liga könnt Ihr neben den Übertragungen im TV und Livestream im Liveticker von SPOX verfolgen. Bei SPOX gibt es täglich mehrere Liveticker zu den Veranstaltungen der Welt des Sports.

FSV Zwickau gegen Sonnenhof Großaspach: Alle Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften sechs Mal aufeinander. Beide Teams gewannen je drei Partien.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 11.05.2019 5:2 3. Liga 10.12.2018 3:0 3. Liga 26.01.2018 2:0 3. Liga 01.08.2017 2:0 3. Liga 25.03.2017 1:2 3. Liga 30.09.2016 0:2

Die Tabelle der 3. Liga im Überblick

Der Hallesche FC führt nach 13 Partien die Tabelle an. Die Gastgeber aus Zwickau liegen auf Rang 8, die Großaspacher dagegen nur auf Platz 18.