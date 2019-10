3. Liga: Chemnitzer FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag tritt der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga beim Chemnitzer FC an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie des 13. Spieltags live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Chemnitz vs. Kaiserslautern: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Chemnitz und Kaiserslautern findet am heutigen Sonntag (27. Oktober) um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Gallertstraße in Chemnitz.

Als Schiedsrichter ist Michael Bacher im Einsatz, der von Martin Speckner und Markus Huber unterstützt wird.

3. Liga: CFC gegen FCK heute live im TV und Livestream

Das Drittligaspiel Chemnitz vs. Kaiserslautern ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Telekom hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga gesichert und zeigt auch das Spiel der Roten Teufel in voller Länge auf Magenta Sport.

Magenta Sport geht um 12.45 Uhr mit Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Anett Sattler auf Sendung, neben der Übertragung im TV steht außerdem ein Livestream zur Verfügung.

1. FC Kaiserslautern in Chemnitz heute im LIVE-TICKER

Alternativ zum Pay-TV-Angebot der Telekom könnt Ihr auch auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr kein Tor und keine weiteren Highlights aus Chemnitz.

Hier geht's zum Ticker.

Chemnitzer FC - FCK: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kaiserslautern muss unter andererm auf Ersatztorhüter Avdo Spahic und den langzeitverletzten Torjäger Lukas Spalvis verzichten. Bei Chemitz fehlt Ioannis Karsanidis.

Chemnitz: Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - Bohl, Müller - Bonga, Tallig, Garcia - Hosiner

Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - Bohl, Müller - Bonga, Tallig, Garcia - Hosiner Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Gottwalt, Hercher - Bachmann, Sickinger - Hemlein, Skarlatidis, Pick - Thiele

3. Liga: Die Tabelle mit Chemnitz und Lautern