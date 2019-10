3. Liga heute live: Sonnenhof Großaspach vs. FC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt ist seit fünf Spielen in Folge sieglos. Gegen Großaspach soll der Negativ-Lauf gestoppt werden. Wo Ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Großaspach vs. Ingolstadt: Wo und wann findet die Partie statt?

Sonnenhof Großaspach gegen den FC Ingolstadt ist eines von sechs Spielen der 3. Liga am heutigen Samstagnachmittag. Gespielt wird in der Mechatronik Arena in der baden-württembergischen Gemeinde Aspach. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Großaspach vs. Ingolstadt: 3. Liga im TV und Livestream

Die Partie kommt nicht im Free-TV. Stattdessen hält Magenta Sport die Rechte an der 3. Liga. Der Sportsender der Telekom zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Natürlich bietet MagentaSport auch zu allen Begegnungen einen Livestream, den Ihr über Eure mobilen Endgeräte abrufen könnt. Eine halbe Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung.

Mit folgendem Personal begleitet MagentaSport die Partie Sonnenhof Großaspach gegen FC Ingolstadt:

Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Alexander Kunz

3. Liga: Die weiteren Samstagsspiele im Überblick

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam SPOX-Liveticker 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Liveticker 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker

3. Liga im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an. In der Tabelle findet Ihr die Links zu allen Partien am Samstag. Darüber hinaus haben wir ab 14 Uhr eine Konferenz mit den sechs Begegnungen im Angebot. Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

3. Liga: Die Tabelle vor Großaspach vs. Ingolstadt

Durch die fünf sieglosen Spiele in Serie ist der FCI in der Tabelle abgerutscht. Fünf Punkte trennen die Schanzer von den Aufstiegsrängen. Großaspach hat ganz andere Sorgen. Sonnenhof hat nur ein minimales Polster von einem Zähler auf die Abstiegsplätze.