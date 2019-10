3. Liga live: Hallescher FC – FSV Zwickau heute im TV, Livestream und Liveticker

Gestern wurde der 11. Spieltag bereits eröffnet, heute geht es in der 3. Liga zwischen dem Hallescher FC und dem FSV Zwickau zur Sache. Informationen rund um die Begegnung und Ihre Ausstrahlung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier die aktuelle Tabelle sowie eine Übersicht aller Spiele.

3. Liga: Wo und wann spielen Halle und Zwickau?

Der Hallescher FC empfängt seine Gäste im Erdgas-Sportpark. Erst 2011 wurde das Stadion eröffnet, rund 15.000 ZuschauerInnen finden auf den Tribünen einen Platz. Los geht es um 14 Uhr.

3. Liga live: Hallescher FC - FSV Zwickau heute im TV und Livestream

Einzig auf Magenta Sport könnt Ihr heute Halle und Zwickau spielen sehen. Ab 13.45 sendet der Telekomdienst - Stefanie Blochwitz übernimmt die Moderation der Partie, Andreas Mann wird sie kommentieren. Ihr könnt das Programm ganz gemütlich auf Eurer Couch vor dem Fernseher oder per Livestream am PC und Euren mobilen Endgeräten verfolgen.

Halle gegen Zwickau im Liveticker auf SPOX

SPOX bietet Liveticker zu sämtlichen Drittliga-Partien an. Wählt einfach die Konferenz oder das Einzelspiel in unserem Kalender an und verpasst keine wichtige Aktion.

3. Liga, 11. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Parallel zu dieser Partie versucht Tabellenführer Unterhaching, seine Führung auf Halle weiter auszubauen. Morgen zieht außerdem die Eintracht aus Braunschweig nach, die in München zu Gast ist. Alle Spiele seht Ihr hier:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam SPOX-Liveticker 04.10.2019 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg Liveticker 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Liveticker 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker 06.10.2019 13 Uhr Bayern München II Eintr. Braunschweig Liveticker 06.10.2019 14 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg Liveticker 07.10.2019 19 Uhr Würzburger Kickers 1860 München Liveticker

© imago images

3. Liga: Zahlen und Fakten zu Halle und Zwickau

Insgesamt hat Halle in den direkten Duellen deutlich die Nase vorn. Von 18 Duellen in verschiedenen Ligen konnte der HFC zwölf für sich entscheiden, vier endeten unentschieden und nur zwei gingen an Zwickau.

Auch die jüngste Historie spricht eher für Halle - die letzten drei Begegnungen gewann immer das Heimteam mit 2:0.

Im kürzlich eröffneten Erdgas-Sportpark konnte Zwickau noch gar nicht gewinnen.

3. Liga: Die Tabelle vor Halle vs. Zwickau