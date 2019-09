SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Meppen bekommt es am heutigen Samstag im Rahmen des 8. Spieltags mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo es das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Direktes Duell im Tabellenmittelfeld. Wer kann sich drei wichtige Punkte sichern und weitere Plätze gut machen und wer rutscht tiefer in den Tabellenkeller? SPOX hat die Details.

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern: Anstoß und Austragungsort

Die heutige Partie findet in der Hänsch-Arena im niedersächsischen Meppen statt. Das Stadion bietet seit der Renovierung im Jahr 2017 Platz für insgesamt 13.696 Zuschauer. Anstoß ist um 14 Uhr.

SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender MagentaSport überträgt das heutige Match live im Fernsehen und bei sich im Livestream, für den Ihr jedoch ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im Ticker

Der SPOX-Liveticker ist die beste Möglichkeit, die 3. Liga und damit auch das heutige Spiel zwischen Meppen und Lautern in Echtzeit sowie ohne Bewegtbild zu verfolgen. Garantiert verpasst Ihr hier keine Szene und bleibt immer auf dem Laufenden.

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern: Richtungsweisendes Mittelfeld-Match

In der heutigen Paarung treffen zwei Teams aufeinander, die ähnlicher nicht sein könnten. In der abgelaufenen Spielzeit gewann zwar jeweils Kaiserslautern (4:2 und 1:0), doch in dieser Saison konnten die Pfälzer noch nicht so wirklich in Fahrt kommen. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Nur zwei Siege und neun Punkte ergatterte der 1. FCK in sieben Spielen.

Zudem steht mit Meppen heute ein Team auf dem Programm, das nicht unterschätzt werden darf. Die Niedersachsen stehen zwar mit einem Punkt weniger auf Platz zehn direkt hinter Lautern, haben durch die Spielabsage gegen Duisburg aber auch ein Spiel weniger absolviert.

Insgesamt erwartet uns heute eine äußerst ausgeglichene Partie. Nicht zuletzt, weil beide Mannschaften unbedingt Tabellenplätze gut machen und auf keinen Fall in die Abstiegsregion rutschen wollen, werden beide alles in die Waagschale werfen. Trotzdem sehen die Buchmacher Meppen leicht im Vorteil, vielleicht auch wegen des Heimvorteils.

Ereignis Heimsieg Meppen Unentschieden Auswärtssieg Lautern Quote 2,50 3,25 2,80

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Sieben Spiele haben die Teams der 3. Liga nun schon absolviert und so allmählich stellt sich bei den Klubs der Ligaalltag ein. Topspiel an diesem Wochenende ist unumstritten die Begegnung zwischen Ingolstadt und Halle. Einen Überblick mit allen Matches habt Ihr hier: