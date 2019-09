3. Liga: Sonnenhof Großaspach gegen Bayern München II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag am 8. Spieltag zur Begegnung zwischen Sonnenhof Großaspach und den Amateuren des FC Bayern München. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit den Bayern-Amateuren und Großaspach stehen sich heute zwei Teams aus dem Tabellenkeller gegenüber. Welche Mannschaft kann sich wichtige drei Punkte sichern und Plätze in der Tabelle gut machen?

Sonnenhof Großaspach - Bayern München: Anstoß und Austragungsort

Die heutige Partie findet in der Mechatronik Arena im baden-württembergischen Aspach statt. Das Stadion bietet Platz für 10.000 Zuschauer und ist seit 2011 die Heimstätte der SG Sonnenhof. Anpfiff der Paarung ist um 14 Uhr.

Sonnenhof Großaspach vs. Bayern München II heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender MagentaSport überträgt dieses, so wie jedes andere Spiel der 3. Liga live bei sich im TV und im Livestream, der jedoch ebenfalls kostenpflichtig ist. Dort könnt Ihr das Match entweder einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Sonnenhof Großaspach gegen Bayern München II heute im Liveticker

So wie bei jedem Drittligaspiel, bieten wir Euch mit dem SPOX-Liveticker die Möglichkeit an, das komplette Match in Echtzeit und in voller Länge ohne Bewegtbild zu verfolgen. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene und bleibt auf dem Laufenden.

Sonnenhof Großaspach - Bayern München II: Torspektakel dank Lückenabwehr?

Die Partie, die heute ab 14 Uhr stattfinden wird, verspricht einiges an Spannung: Beide Klubs haben in den ersten sieben Spielen sieben Punkte geholt. Fakt ist auch, dass beide Teams 16 Tore kassiert haben. Vor den Würzburger Kickers ist das der zweitschlechteste Wert der Liga.

Mit mittlerweile fünf Treffern haben die Amateure der Bayern jedoch einen Spieler, der auch für Tore auf der richtigen Seite des Feldes sorgt: Kwasi Okyere Wriedt. Der Deutsche mit ghanaischen Wurzeln kam sogar schon auf ein Spiel mit den Profis und ist in der Offensive der Bayern sicherlich der Schlüsselspieler.

Es deutet also alles auf eine torreiche Partie hin, die beide Teams um jeden Preis gewinnen wollen. Die Tabellenkonstellation lässt ohnehin nichts anderes zu, denn mit einer weiteren Niederlage würde man womöglich weiter in den Keller abrutschen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 14. 1860 München 7 7:12 -5 8 15. Bayern München II 7 11:16 -5 7 16. Sonnenhof Großaspach 7 8:16 -8 7 17. KFC Uerdingen 05 7 8:12 -4 6 18. Würzburger Kickers 7 12:21 -9 6

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Das Topspiel an diesem Spieltag ist unumstritten die Paarung zwischen dem FC Ingolstadt und dem Halleschen FC am morgigen Sonntag. Doch auch im Tabellenkeller steht das ein oder andere spannende Match auf dem Programm. Eine Übersicht habt Ihr hier: