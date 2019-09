3. Liga heute live: Der 9. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen heute die Sonntagsspiele vom 9. Spieltag auf dem Programm. Welche Spiele anstehen und wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayern-Derby in Liga 3. Die Amateure des FC Bayern München empfangen Absteiger Ingolstadt zum Oberbayrischen Clash am 9. Spieltag. SPOX hat die Details.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Das sind die Sonntagspartien

Am heutigen Sonntag sollten Fans der 3. Liga zwei Spiele im Kalender rot markieren. In der Hansestadt Rostock gastiert unter anderem der FSV Zwickau. In München treffen Bayern II und Ingolstadt aufeinander.

Hansa Rostock gegen FSV Zwickau (13 Uhr, Liveticker)

FC Bayern II gegen FC Ingolstadt (14 Uhr, Liveticker)

3. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

Bereits gestern und am Freitag standen in der dritthöchsten Spielklasse der ein oder andere Leckerbissen auf dem Programm. Tabellenführer Halle bekam es am gestrigen Samstag mit Preußen Münster zu tun. Alle bereits absolvierten Spiele habt Ihr hier in der Übersicht:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 21.09.19, 14 Uhr Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena 3:2 21.09.19, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Magdeburg 1:1 21.09.19, 14 Uhr MSV Duisburg 1860 München 2:1 21.09.19, 14 Uhr SpVgg Unterhaching Sonnenhof Großaspach 2:0 21.09.19, 14 Uhr Hallescher FC SC Preußen 06 Münster 2:2 21.09.19, 14 Uhr FC Viktoria Köln Eintr. Braunschweig 0:0 22.09.19, 13 Uhr FC Hansa Rostock FSV Zwickau 22.09.19, 14 Uhr Bayern München II FC Ingolstadt 23.09.19, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Waldhof Mannheim

3. Liga heute Live: Hier seht Ihr die Spiele im TV und Stream

Für die beiden Sonntagsspiele gibt es heute leider keine Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Um das Match Eurer Wahl oder die Konferenz mit beiden parallellaufenden Spielen zu sehen, kommt Ihr also um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender MagentaSport nicht herum. Dort seht Ihr die Matches entweder im Bezahlfernsehen oder im ebenfalls kostenpflichtigen Livestream.

3. Liga heute Live im Ticker

Selbstverständlich bieten wir Euch mit dem SPOX-Liveticker die Chance an, die beiden Matches live im Ticker zu verfolgen. Natürlich verpasst Ihr hier absolut keine Szene und bleibt zu jedem Zeitpunkt auf dem Laufenden.

3. Liga: Oberbayerisches Derby in München

Sechs Mal trafen die Amateurmannschaft des FC Bayern und der FC Ingolstadt bereits aufeinander. Das letzte Mal kam es zu einem 1:0 für die Münchner im Jahr 2010. Kurios: Ein Jahr später bekamen es die Schanzer mit den Profis des FC Bayern im DFB-Pokal zu tun und spielten seitdem sogar vier Mal in der Bundesliga gegen den Rekordmeister.

Seit den schwachen Leistungen in den letzten Jahren ist ein Wiedersehen mit den "richtigen" Bayern jedoch sehr weit entfernt. Zwar stand der FCI zu Beginn der Saison noch unangefochten auf Platz 1 in der Tabelle und plant natürlich den direkten Wiederaufstieg ins Bundesliga-Unterhaus, trotzdem mussten sich die Schanzer in den letzten zwei Begegnungen geschlagen geben (2:3 gegen Halle und 0:3 gegen Viktoria Köln) und stehen seitdem nur noch auf Platz 5.

Die Abschlusstabelle nach dem 8. Spieltag sieht wie folgt aus: