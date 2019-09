3. Liga heute live: 10. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht am heutigen Samstag die Mehrzahl der Spiele vom 10. Spieltag auf dem Programm. Welche Begegnungen anstehen und wo Ihr die 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Purer Liga-Wahnsinn in der 3. Liga. Auch heute erwartet uns das ein oder andere Topspiel.

3. Liga: Die Samstagsspiele im Überblick

Von den 20 Teams aus der 3. Liga müssen insgesamt zwölf heute wieder zeigen, was sie können. Allen voran die Partie zwischen Braunschweig und Halle dürfte eingefleischte Fußball-Fans interessieren, denn dort erwartet uns mit dem Tabellenzweiten gegen den Dritten ein wahres "Sechs-Punkte-Spiel". Angestoßen werden alle sechs Paarungen um 14 Uhr.

Carl Zeiss Jena gegen MSV Duisburg

FSV Zwickau gegen Viktoria Köln

Sonnenhof Großaspach gegen Chemnitzer FC

Preußen Münster gegen FC Bayern II

Eintracht Braunschweig gegen Hallescher FC

TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern

3. Liga heute live: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Von den sechs Spielen am heutigen Samstag werden drei im frei zugänglichen TV zu sehen sein. Die Partie zwischen Münster und den Amateuren des FC Bayern wird im WDR, und das Spiel zwischen Braunschweig und Halle im MDR, bzw. NDR übertragen. Auch Fans des TSV 1860 München und Kaiserslautern dürfen sich freuen, denn das Match der beiden Teams ist live im BR und SWR zu sehen.

Wie gewohnt, könnt Ihr natürlich jedes Spiel ebenso gut mit dem Pay-TV-Sender MagentaSport im Bezahlfernsehen oder im ebenfalls kostenpflichtigen Stream verfolgen. Dabei könnt Ihr zwischen Einzelspiel und Konferenz auswählen.

Anstoß Heimteam Gastteam Übertragung Freitag, 27.9., 19 Uhr 1. FC Magdeburg Würzburger Kickers MagentaSport Heute, 28.9., 14 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln MagentaSport Heute, 28.9., 14 Uhr Eintracht Braunschweig Hallescher FC MDR/NDR Heute, 28.9., 14 Uhr Preußen Münster FC Bayern II WDR Heute, 28.9., 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Chemnitzer FC MagentaSport Heute, 28.9., 14 Uhr Carl Zeiss Jena MSV Duisburg MagentaSport Heute, 28.9., 14 Uhr TSV 1860 München 1. FC Kaiserslautern BR/SWR Morgen, 29.9., 13 Uhr Waldhof Mannheim Hansa Rostock MagentaSport Morgen, 29.9., 14 Uhr SV Meppen KFC Uerdingen 05 MagentaSport Montag, 30.9., 19 Uhr FC Ingolstadt 04 SpVgg Unterhaching MagentaSport

3. Liga heute live im Ticker

Selbstverständlich bieten wir Euch wie bei jedem Spiel die Chance an, alle Matches in Echtzeit im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Garantiert verpasst Ihr hier keine Szene und bleibt stets auf dem Laufenden.

3. Liga: Fazit nach dem 9. Spieltag

Neun Spieltage sind nun seit Saisonbeginn vergangen und die ein oder andere Überraschung in der 3. Liga bleibt natürlich auch in dieser Spielzeit nicht aus. Besonders sticht die SpVgg Unterhaching heraus, die obwohl sie elf Rückrundenspiele in der letzten Saison verlor, nun mit einem Punkt Puffer die Liga anführt.

Aber auch am anderen Ende der Tabelle sticht eine Mannschaft besonders heraus. Die Rede ist von Carl Zeiss Jena. Die Ausbeute des Klubs aus Thüringen ist verheerend. Nur ein Pünktchen erarbeitete sich Jena bisher - beim 1:1-Unentschieden gegen Magdeburg.

In der bayrischsten 3. Liga aller Zeiten schlagen sich die Freistaat-Klubs bislang ganz wacker. Von den fünf Teams die aus Bayern kommen, stehen mit Haching, Würzburg und Ingolstadt immerhin drei auf der oberen Tabellenhälfte und auch die Amateure des FC Bayern München, die ja erst letzte Saison aus der Regionalliga aufgestiegen sind, übertreffen mit Platz 14 aktuell die Erwartungen.

Eine Komplettübersicht der Abschlusstabelle nach dem 9. Spieltag habt Ihr hier: