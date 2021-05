BVB - Kapitän Marco Reus ragt beim DFB-Pokalsieg von Borussia Dortmund heraus: Neuer, alter Hase

Marco Reus spielte lange Zeit seine schwächste Saison, seitdem er bei Borussia Dortmund ist. In den vergangenen Wochen kehrte beim BVB und seinem Kapitän die Leichtigkeit zurück. Im DFB-Pokalfinale nahm Reus endlich eine tragende Rolle in einem großen Spiel ein.

Fernsehinterviews mit Fußballprofis sind seit unzähligen Jahren und in steter Regelmäßigkeit eine Garantie für fantastische Bonmots. Auch am späten Donnerstagabend. "Wir sind immer sehr selbstkritisch zu uns selber", sagte Marco Reus nach dem Pokalsieg in der ARD. Wenn man sich die mangelnde Lernfähigkeit der Mannschaft von Borussia Dortmund vor Augen führt, deren Spezialität es geworden ist, sich besonders gegen individuell schwächere Teams selbst im Weg zu stehen, mag man an die Aussage des BVB-Kapitäns nicht so recht glauben.

Wofür Reus aber bekannt ist, da es von jedem bestätigt wird, der ihn gut kennt: Er ist wirklich sehr selbstkritisch - und zwar im tatsächlichen Wortsinn. Und so wird er die scharfen Kritiken, die er im Laufe der aktuellen Saison über sich ergehen lassen musste, nicht als Unfug abgetan haben.

2020 fehlte der in seiner langen Karriere von unzähligen Verletzungen gebeutelte Reus mal wieder ein halbes Jahr lang. Als er sich zurückmeldete, lief er dem Rückstand lange hinterher und auch die Mannschaft half ihm mit ihren inkonstanten Leistungen nicht, wieder in einen vernünftigen Rhythmus zu kommen. Den erlangt man mit Erfolgserlebnissen ohnehin schneller, weil dann eine fußballerische Leichtigkeit hinzukommt - und genau die fehlte dem BVB in weiten Teilen der Saison.

Sie fehlte auch, als Edin Terzic das Traineramt von Lucien Favre übernahm. Erst nach und nach kam sie zum Vorschein. Im Grunde erst dann, als die Borussia verkündete, dass Marco Rose zur kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Seit diesem Tag Mitte Februar hat der BVB in 18 Pflichtspielen 2,1 Punkte pro Partie eingefahren.

Pokal-Noten: Ein herausragendes BVB-Trio © getty 1/33 Borussia Dortmund ist Pokalsieger der Saison 2020/21, im Finale in Berlin gab es ein 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig. Während die Offensivreihe beim BVB brilliert, vercoacht sich auf der Gegenseite Julian Nagelsmann und muss schon zur Pause vorn umbauen. © getty 2/33 ROMAN BÜRKI | Tor | Note: 3 | Hatte in Halbzeit eins überhaupt nichts zu halten, in Halbzeit zwei dann im Mittelpunkt. Bei den zentralen Abschlüssen auf sein Tor fehlerlos, einmal mit starker Fußabwehr. Bei Olmos Hammer chancenlos. © getty 3/33 LUKASZ PISZCZEK | Abwehr | Note: 2,5 | Bei seinem letzten Pokalspiel mit viel Einsatz und abgespulten Metern. Hatte beim BVB die meisten Ballaktionen und seine Seite defensiv im Griff. © getty 4/33 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2 | Fels in der Abwehr, ließ sich nichts zu Schulden kommen. Stark im Zweikampf, gerade in Halbzeit eins war Leipzigs Angriff völlig abgemeldet. © getty 5/33 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2,5 | Mit einer Unaufmerksamkeit kurz nach dem Seitenwechsel, als er Nkunku ins Nichts übergab und dessen Versuch die Latte streichelte. Ansonsten eine gewohnt souveräne Vorstellung vom Abwehrchef. © getty 6/33 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 4,5 | Eines seiner schwächeren Spiele. Keine nennenswerten Offensivaktionen, klärte vor dem 1:3 unbedrängt zum Gegenspieler. 33 Prozent Zweikampfquote. © getty 7/33 JUDE BELLINGHAM | Mittelfeld | Note: 4 | Das Spiel lief in der Zentrale in Halbzeit eins an ihm vorbei, nur acht Ballaktionen und eine frühe Gelbe Karte. Ohne grobe Schnitzer, dennoch nahm ihn Terzic zur Pause runter. © getty 8/33 EMRE CAN | Mittelfeld | Note: 3,5 | Viel Einsatz, viel Kampf, wollte den Führungsspieler geben, aber in Halbzeit eins mit zu vielen Fehlern und Fouls, sah schon nach 15 Minuten Gelb. In Halbzeit zwei verbessert. Starke zehn Ballgewinne. © getty 9/33 MAHMOUD DAHOUD | Mittelfeld | Note: 2,5 | Gegen das körperlich starke RB-Mittelfeld manchmal defensiv mit Problemen, offensiv aber mit guten Aktionen. Assist zum 1:0, toller Pass vor dem 3:0 in den freien Raum. © getty 10/33 MARCO REUS | Angriff | Note: 1,5 | Sprühte vor Spielfreude, glänzte als Balleroberer und uneigennütziger Vorbereiter. Stark, wie er das 1:0 einleitete, legte beim 3:0 clever ab, setzte auch Hazard gut ein. Hätte einmal selbst abschließen können (36.). © getty 11/33 ERLING HAALAND | Angriff | Note: 1,5 | Wenn er gebraucht wurde, schlug er zu. Am 1:0 beteiligt, sensationell, wie er Upamecano beim 2:0 abschüttelte, leitete auch das 3:0 ein. Beim 4:0 etwas glücklich, hatte den Konter aber zuvor selbst eingeleitet. © getty 12/33 JADON SANCHO | Angriff | Note: 1,5 | Toller Schlenzer beim 1:0, als ihn die Abwehr gewähren ließ, beim 3:0 ganz abgezockt. Aber in der Defensive bisweilen zu verspielt, ein schwacher Rückpass führte fast zum Gegentor. Trotzdem: 2 Tore, 1 Assist. © getty 13/33 THORGAN HAZARD (46.) | Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für den schwachen Bellingham ins Spiel, musste in Halbzeit zwei vor allem Abwehrarbeit verrichten. Zum 4:0 fehlten nach Reus' Anspiel nur wenige Zentimeter, grätschte den Ball am leeren Tor vorbei. © getty 14/33 THOMAS DELANEY (74.) | Mittelfeld | Note: keine Bewertung | Durfte in der Schlussviertelstunde helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. © imago images 15/33 THOMAS MEUNIER (89.) | Abwehr | Note: Keine Bewertung | Kam für die letzten Minuten ins Spiel, als dieses bereits entschieden war. © getty 16/33 JULIAN BRANDT (90.+2) | Angriff| Note: Keine Bewertung | Nahm durch seine Einwechslung noch ein paar Sekunden von der Uhr. © getty 17/33 GIOVANNI REYNA (90.+2) | Angriff| Note: Keine Bewertung | Auch er schnupperte noch ein paar Sekunden Einsatzzeit. © getty 18/33 PETER GULACSI | Tor | Note: 3 | Der Unglücksrabe des heutigen Abends. Bekam im gesamten Spiel nur vier Schüsse auf sein Tor und war dennoch viermal chancenlos. Verhinderte kurz vor Schluss mehrfach einen höhere Niederlage. © getty 19/33 NORDI MUKIELE | Rechtsaußen | Note: 4,5 | Agierte als Flügelverteidiger, konnte aber offensiv wie defensiv kaum Akzente setzen. Beim Führungstreffer gegen Sancho viel zu passiv. Verlor zudem insgesamt zehn Mal den Ball und wurde nach 62 Minuten ersetzt. © getty 20/33 LUKAS KLOSTERMANN | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Brachte 92 Prozent seiner Pässe an den Mann, im Vorwärtsgang wirkte er aber deutlich zu hektisch. Auch wurde er eher überspielt, als dass er Reus und Co. stoppen konnte. © getty 21/33 DAYOT UPAMECANO | Innenverteidiger | Note: 3 | Wie immer sehr konsequent im Zweikampf und Spielaufbau, beim 0:2 sah er gegen Haaland ziemlich unglücklich aus. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte die meisten Ballaktionen auf dem Feld (85). © getty 22/33 MARCEL HALSTENBERG | Innenverteidiger | Note: 4 | Verlor satte 14 Mal den Ball, eroberte ihn aber auch elf Mal. Defensiv konnte er aber ebenfalls nicht den Unterschied machen und wirkte im Konter völlig überfordert. © getty 23/33 KEVIN KAMPL | Defensives Mittelfeld | Note: 4 | Mehr als Kampf kam von ihm nicht. Dortmund setzte ihn am meisten unter Druck, weshalb er auch kaum kreieren konnte, zudem verdaddelte er vor dem 0:1 den Ball. In der 62. Minute war für ihn Schluss. © getty 24/33 MARCEL SABITZER | Linksaußen | Note: 2,5 | Der Auffälligste in der Anfangsphase mit 18 Ballaktionen und einem Abschluss, danach aber zeitweise abgetaucht. Nach Olmos Anschlusstreffer wachte er auf und brachte die Leidenschaft zurück auf’s Feld. © getty 25/33 AMADOU HAIDARA | Zentrales Mittelfeld | Note: 3,5 | War kaum zu sehen, versuchte aber viel. Sammelte 61 Ballaktionen und kreierte zwei Torchancen, wurde aber nach 70 Minuten ausgewechselt. © getty 26/33 DANI OLMO | Zentrales Mittelfeld | Note: 2 | Der beste Leipziger. In Halbzeit eins und zwei suchte er stets den Weg nach vorn und krönte seine Leistung durch ein Traumtor. Verlor 18 Mal den Ball und brachte 73 Prozent seiner Pässe an den Mann. © getty 27/33 HWANG HEE-CHAN | Stürmer | Note: 5 | Er war hingegen der Flop des Spiels. War in der ersten Halbzeit komplett unsichtbar und wurde folgerichtig zur Halbzeitpause runtergenommen. 16 Ballaktionen und zwei Fouls sprechen für sich. © getty 28/33 ALEXANDER SORLOTH | Stürmer | Note: 4 | Versuchte viel, kam aber nie in die richtigen Räume. Sorloth war in der gesamten ersten Hälfte nur 21 Mal am Ball und sah unter Druck oft sehr unglücklich aus. Zur Halbzeitpause ausgewechselt. © getty 29/33 YUSSUF POULSEN (ab 46. Minute) | Stürmer | Note: 3,5 | Brachte mehr Dynamik ins Spiel und hatte in der 55. Minute die große Chance auf den Anschluss. Sammelte neun Ballaktionen mehr als Hwang Hee-Chan. © getty 30/33 CHRISTOPHER NKUNKU (ab 46. Minute) | Stürmer | Note: 2,5 | Kam zur zweiten Halbzeit und hatte nach 24 Sekunden die riesige Möglichkeit auf den Anschluss, zehn Minuten später verhinderte Bürki seinen Einschuss. Hätte eher spielen müssen. © getty 31/33 EMIL FORSBERG (ab 62. Minute) | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für den glücklosen Kampl und brachte mehr Tempo ins Spiel. Er traf vor Olmos Anschlusstreffer vor dem leeren Tor nur den Pfosten (70.). © getty 32/33 KONRAD LAIMER (ab 62. Minute) | Rechtsaußen | Note: 4 | Kam für Mukiele, doch war ähnlich wie der Franzose auf der rechten Außenbahn ziemlich unauffällig. 55 Prozent seiner Pässe brachte er an den Mann. © getty 33/33 BENJAMIN HENRICHS (ab 70. Minute) | Zentrales Mittelfeld | keine Bewertung | Kam für Haidara, doch konnte keinen richtigen Impuls mehr setzen.

BVB-Kapitän Marco Reus und seine "nicht glückliche" Aktion

In der Bundesliga ging seither neben der wenig überraschenden Niederlage beim FC Bayern nur ein Spiel verloren, jenes im vermeintlichen Endspiel um die Champions-League-Qualifikation gegen Eintracht Frankfurt. Dieses 1:2 zu Hause war der größte Niederschlag in Dortmunds bis dato sehr ernüchternder Saison.

Das galt auch für Reus persönlich, der damals Anfang April zehn Minuten vor dem Ende beim Stand von 1:1 zum 20. Mal im 38. Pflichtspiel ausgewechselt wurde und reichlich lustlos vom Platz schlich. Dortmunds Spielführer stellte seinen Frust zur Schau und versuchte nicht, noch einmal letzten Einfluss auf seine Mitspieler zu nehmen. Es war ein Verhalten, das von einem erfahrenen Spieler wie Reus nicht zu akzeptieren war.

Reus hat daraufhin viel berechtigten Gegenwind bekommen, auch aus dem Verein. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl geißelte die Aktion als "nicht besonders glücklich", Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dürfte sie in seiner kritischen Ansprache ans Team nach der Frankfurt-Pleite auch nicht ausgespart haben. Kehl sagte: "Wir brauchen unseren Kapitän. Er wird zeigen, dass er es nach der Frustration, die in ihm steckt, persönlich besser machen will."

BVB-Boss Watzke lobt Marco Reus: "Großartig"

Genau dies ist nun passiert: Dortmund münzte den großen Druck auf dem Kessel in positive Energie um und spielt seither aus einem Guss. Das gilt auch für Reus, dem fünf Tore sowie drei Vorlagen gelangen. Nichts ist mehr bei ihm zu sehen von der fehlenden Spritzigkeit, dem mangelnden Tempo und dem geringen Selbstvertrauen, wie es zuvor in seiner lange Zeit schwächsten BVB-Saison der Fall war.

Jetzt ist die Leichtigkeit wieder zurück, im gesamten Team und bei einem Großteil der Spieler, denn Reus ist nicht der einzige, der in den vergangenen Wochen einen enormen Formanstieg verzeichnete. Geht es nach Watzke, spielt bei Reus noch ein weiterer Faktor eine große Rolle: "Wenn Marco großes Vertrauen spürt, wird er immer besser. Was er in den letzten Monaten gezeigt hat, war großartig." Da lässt sich auch durchaus ein Gruß an Favre herauslesen.

Was an Reus immer wieder beeindruckt, ist die Abgeklärtheit, mit der er Rückschläge und Formkrisen, aber auch den vielen positiven Momenten seiner Laufbahn begegnet. Der bald 32-Jährige ist zu lange im Geschäft, ihn beeindrucken die medialen Aufgeregtheiten längst nicht mehr.

Marco Reus: Endlich Anführer in einem großen Spiel

"Ich war im letzten Jahr lange verletzt. Mir war klar, dass ich ein bisschen brauche, um in den Rhythmus zu kommen", sagte Reus, bevor er mit dem Pokal den erst zweiten Titel seiner Karriere in den Berliner Himmel reckte. "Wir wissen, wie heutzutage alles auf und ab geht, wie schnell es gehen kann. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben, selbstkritisch zu sein und positiv zu bleiben. Das bin ich."

Der alte Hase hat sich in den vergangenen Wochen wieder gefangen, es wirkt bei seiner Mannschaft und ihm wie der vorgezogene Neuanfang, der vor allem ab Sommer unter Rose einsetzen soll. Im Pokalfinale ragte Reus als umtriebiger Anführer heraus: Er bereitete zwei Tore vor, seine starke Balleroberung machte das frühe 1:0 erst möglich.

Oft tauchte Reus in größeren Spielen unter. Im Endspiel vor vier Jahren, nach dem er erstmals eine Trophäe in der Hand hielt, fiel er zur Pause - typisch, könnte man fast meinen - mit einer Kreuzbandverletzung aus. Nun aber nahm er auch ohne eigenen Treffer eine tragende Rolle ein und beeinflusste die Partie mit seiner hohen individuellen Qualität, so wie man das von ihm schlicht auch erwartet.

Nachdem Reus vor allem in körperlicher Hinsicht über viele Monate nicht mehr auf der Höhe der Zeit erschien, ist ihm dieser beachtliche Aufschwung gewiss zu gönnen. Der Nationalspieler wurde schon häufig abgeschrieben - auch im DFB-Team. Doch in dieser Form wird auch Bundestrainer Joachim Löw bei seiner Nominierung für die EM in der kommenden Woche nicht an Reus vorbeikommen.