VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:2: Thuram und Plea schießen die Fohlen ins Viertelfinale

Borussia Mönchengladbach hat sich im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 2:1 beim Ligarivalen VfB Stuttgart durchgesetzt. Nach früher Führung der Schwaben drehten die Gäste durch ihre Topstürmer Thuram und Plea das Spiel und zogen verdient in die nächste Runde ein.

Die Borussia steht erstmals seit vier Jahren unter den besten Acht, damals kam das Aus im Halbfinale gegen Frankfurt im Elfmeterschießen. Währenddessen verlor der VfB auch das vierte Aufeinandertreffen in der Vereinsgeschichte gegen die Fohlen im Pokal.

Die Viertelfinals finden am 2. und 3. März statt, die Auslosung erfolgt am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau.

Mit Bredlow und Sippel standen die Pokalkeeper im Kasten der beiden Teams. Der VfB musste auf Kapitän Castro (Muskelfaserriss) verzichten, der durch Didavi ersetzt wurde. Bei den Gästen rückten zudem Stindl und Neuhaus in die erste Elf.

"Wir wollen auch diese Aufgabe offensiv und mutig angehen", sagte der Stuttgarter Trainer Matarazzo vor dem Spiel, entsprechend gingen die Schwaben das Achtelfinale auch an. Beim ersten Gegenstoß nach einer gegnerischen Ecke setze sich Wamangituka gegen die komplette Gladbacher Defensive durch und schob nach Finte gegen Lainer nach nicht einmal zwei Minuten mit links ein. Bereits gegen Mainz hatte der Kongolese nach einem überragenden Solo getroffen.

In der Folge übernahmen die Fohlen das Kommando und störten den VfB früh. Thuram setzte auf der rechten Außenbahn Akzente, während das Gladbacher Spiel ansonsten wie gewohnt über das Zentrum aufgebaut war. Die Stuttgarter verteidigten robust und mutig und strahlten mit ihren Kontern anfangs die größere Torgefahr aus, unter anderem durch einen Kopfball von Gonzalez.

Eine erste dicke Chance für die Borussia gab es, als Thuram erneut auf rechts durchbrach und Anton nach Hereingabe in höchster Not vor dem einschussbereiten Plea klärte. Der Druck nahm zu, Ecke um Ecke segelte in den Stuttgarter Strafraum, die sich zudem viel zu viele unnötige Foulspiele in der eigenen Hälfte leisteten.

Gladbach: Thuram und Plea drehen Spiel in Stuttgart

Gladbach konnte den Druck trotz 63 Prozent Ballbesitz in Halbzeit eins nicht durchgehend aufrechterhalten, weil das Spiel im letzten Drittel häufig zu ungenau war. Mehr als eine gute Gelegenheit von Plea sprang lange nicht heraus. Wamangituka sorgte hin und wieder für Entlastung. Nach toller Hereingabe schob Didavi kurz vor dem Pausenpfiff aus Abseitsposition ein, ehe Thuram auf der Gegenseite sehenswert zum verdienten Ausgleich traf.

Die Borussia kam optimal in die zweite Halbzeit, nach perfektem Steilpass von Lainer - Mavropanos hob das Abseits auf - eilte Bredlow unentschlossen aus seinem Kasten und rutschte zudem aus, sodass Plea ungestört einschieben konnte. Obwohl spielerisch unterlegen, generierte Stuttgart weiterhin Abschlüsse. Gonzalez zielte knapp zu hoch, Kalajdzic köpfte gleich zweimal vorbei. Fast immer war der aktive Sosa mit seinen Flanken beteiligt.

Mit der Einwechslung von Wendt für Thuram setzte Rose nach 71 Minuten ein klares Zeichen und verstärkte die nun in einer Fünferkette agierende Defensive. Dies sollte sich auszahlen, der Druck des VfB ließ nach, den Schwaben fehlten die zündenden Ideen, um sich in strömendem Regen klare Einschussmöglichkeiten zu erspielen. Elvedi per Kopf sowie Zakaria nach einem Konter in Überzahl ließen die Entscheidung aus, es sollte dennoch zum verdienten Viertelfinaleinzug reichen.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Daten des Spiels

Tore: 1:0 Wamangituka (2.), 1:1 Thuram (45.+1), 1:2 Plea (50.)

Dass Stuttgart im Pokal so früh traf, ist noch nicht lange her: Nicolas Gonzalez verwandelte im Oktober 2019 auswärts gegen den HSV in der zweiten Minute schon einen Elfmeter.

Tobias Sippel gewann zuvor alle vier Pokalspiele im Gladbacher Dress und kassierte dabei nur ein Gegentor (beim 11:1 gegen den BSC Hastedt in der 1. Runde 2018/19). Schon nach knapp zwei Minuten war diese Ausbeute egalisiert, zum Sieg reichte es jedoch erneut.

Die Stuttgarter Startelf wies nur eine Erfahrung von 68 Pokalspielen auf - und damit nur halb so viele wie die der Gäste (137).

Stindl bereitete den Treffer zum 1:1 von Thuram vor, damit war er an allen drei Saisontoren der Gladbacher gegen den VfB (bis zu diesem Zeitpunkt) direkt beteiligt (ein Tor, zwei Assists).

Der Treffer von Plea war bereits der vierte in seinem erst dritten Pokalspiel - zuvor hatte er im August 2018 dreifach beim BSC Hastedt getroffen. Plea erzielte sein neuntes Pflichtspieltor in dieser Saison - davon erzielte er sieben in der Fremde. Nur Lars Stindl traf 2020/21 häufiger für die Fohlen (zwölfmal).

Der Star des Spiels: Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Von Minute eins an mit seiner Schnelligkeit Aktivposten bei den Gästen auf Rechtsaußen, ob als Vorbereiter oder mit dem eigenen Abschluss. Nach 35 Minuten geblockt, zehn Minuten später machte er es sehenswert besser.

Der Flop des Spiels: Fabian Bredlow (VfB Stuttgart)

Erst zum dritten Mal in der Ära Matarazzo durfte der Kobel-Ersatz das Stuttgarter Tor hüten, auszeichnen durfte er sich nur selten, sah aber in der spielentscheidenden Szene äußerst unglücklich aus. Fraglich, ob er überhaupt seinen Kasten verlassen muss, zudem rutschte er aus und ließ auch die letzte Konsequenz vermissen. Wackelte später auch bei einer Flanke von Wendt. Auch schwach: Marc-Oliver Kempf, der im direkten Duell mit Thuram meist das Nachsehen hatte, unter anderem bei dessen Ausgleich.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

War früh zur ersten Gelben Karte für Mavropanos gezwungen, da insbesondere die Gastgeber durchaus hart zu Werke gingen. Kurz danach erwischte es vollkommen zurecht auch Bensebaini auf der Gegenseite. Hatte im Großen und Ganzen keine Mühe mit der Leitung der Partie und wandte - wenn möglich - eine großzügige Linie an. Das 2:1 wurde vom VAR auf Abseits geprüft und zählte zurecht. Korrekt auch, in der Nachspielzeit keinen Handelfmeter zu geben.