FC Schalke 04 - FC Bayern München kommt ohne Unterbrechungen aus: Zweierlei Maß mit dem H-Wort

Vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München (0:1) war das Schreckensszenario Spielabbruch omnipräsent. Obwohl das H-Wort erneut fiel, passierte aus Sicht aller Beteiligten nichts, was diese Maßnahme gerechtfertigt hätte.

Spiele des DFB-Pokals haben seit jeher die Besonderheit, dass sie anders als gewöhnliche Bundesligaspiele nicht immer 90 Minuten dauern. Es kann bekanntermaßen auch mal 120 Minuten lang gehen oder sogar noch länger, und zwar dann, wenn ein Elfmeterschießen ansteht. Neu war vor dem Viertelfinalduell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München aber die Option, dass die Spielzeit unter Umständen auch weniger als 90 Minuten betragen könnte.

Es war das Schreckensszenario aller Beteiligten und gleichzeitig das alles beherrschende Thema: Was passiert, wenn eines der beiden oder beide Fanlager wie am vergangenen Wochenende in etlichen Stadien geschehen erneut beleidigende Spruchbänder in Richtung des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp zeigen würde? Kommt es zu einem Spielabbruch und damit zum kürzesten DFB-Pokalspiel der Geschichte? Alle Sorge war umsonst, denn: nichts passierte.

Als Bayerns Leon Goretzka nach dem Spiel gefragt wurde, ob er denn froh sei, dass das Spiel 90 Minuten gedauert habe, warf er zunächst die Stirn in Falten, überlegte kurz und lachte dann. Jetzt hatte er begriffen, dass es nicht um eine mögliche Verlängerung geht, sondern um einen möglichen Abbruch. "Achso, ja gut", sagte Goretzka also: "Klar!"

H wie Hurensohn statt H wie Hopp

Am nächsten waren die beide Optionen Verkürzung und Verlängerung ganz früh im Spiel, es stand noch 0:0, als Schalker Fans per Spruchband fragten: "Wenn wir jetzt ein Hurensohn-Plakat zeigen / hört ihr dann auch auf zu spielen / und wir schaffen es ins Elfmeterschießen?" Sie beließen es bei der Frage und damit waren beide Optionen auch wieder weit weg. Trotz des knappen Ergebnisses von 1:0 dominierte der FC Bayern das Spiel von Anfang bis Ende so klar, dass eine Verlängerung der Spielzeit nicht wirklich drohte. Und Gefahr auf Verkürzung bestand auch nicht, weil das H-Wort im Stadion fortan weder in Schrift noch in Ton zu vernehmen war.

H wie Hopp, der Vollständigkeit halber. H wie Hurensohn war dagegen sehr wohl zu vernehmen, aber eben nicht in Kombination mit H wie Hopp, sondern in Kombination mit Manuel Neuer. Direkt nach der Pause und dann noch einmal im Verlauf der zweiten Halbzeit widmeten sich Sprechchöre aus der Schalker Nordkurve lautstark der angeblichen Profession von Neuers Mutter. Daran schien sich keiner zu stören.

Schalkes Trainer David Wagner beteuerte, die entsprechenden Sprechchöre "überhaupt gar nicht" mitbekommen zu haben, was ob deren Lautstärke dann doch durchaus überraschte. Goretzka, wie Neuer ein Ex-Schalker, aber einer, dessen Umzug von Gelsenkirchen nach München ein geringeres Echo schlägt, hatte sie dagegen gehört und erklärte: "Die Schmähungen gegen Manuel gehören ja irgendwie dazu."

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/27 Der FC Bayern setzt sich im Pokal-Viertelfinale mit Mühe beim FC Schalke 04 durch. Matchwinner sind der Torschütze und ein Zweikampfmonster im Mittelfeld. Die Noten. © imago images 2/27 MARKUS SCHUBERT: Ersetzte den zuletzt nicht immer sattelfesten Nübel und wurde erstmals durch Todibos Kopfball in Minute 39 geprüft, den er mit einer starken Reaktion parierte. Beim Treffer zum 0:1 dann machtlos. Note: 3. © imago images 3/27 JONJOE KENNY: Offensiv unauffälliger als Pendant Oczipka, dafür in der Rückwärtsbewegung größtenteils fehlerlos. Note: 3,5. © imago images 4/27 JEAN-CLAIRE TODIBO: Fungierte als zentraler Innenverteidiger der Fünferkette und klärte als letzter Mann oft in höchster Not (13 klärende Aktionen). Zudem bester Zweikämpfer auf Seiten der Königsblauen (89 Prozent). Note: 2,5. © imago images 5/27 MATIJA NASTASIC: Der schwächste Part der Schalker Hintermannschaft. Hatte vor allem bei hohen Bällen immer wieder Probleme, die seine Nebenmänner ausbügeln mussten. Note: 4. © imago images 6/27 TIMO BECKER (bis 87.): Kam etwas überraschend zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz und machte seine Sache recht ordentlich. Hatte zwar die wenigsten Ballkontakte aller Schalker Startelfspieler (14), ließ sich aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © imago images 7/27 BASTIAN OCZIPKA: Machte defensiv nicht immer den sichersten Eindruck und ließ sich ein ums andere Mal von Pavard und Müller überlaufen. Offensiv wie gewohnt mit gefährlichen Hereingaben und Standardsituationen. Note: 3,5. © imago images 8/27 ALESSANDRO SCHÖPF: Hatte nach sechs Minuten die erste Möglichkeit der Partie, sein Schuss strich aber wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Tauchte im Verlauf der Begegnung dann immer weiter ab. Note: 4. © imago images 9/27 WESTON MCKENNIE: Bereitete die erste Burgstaller-Chance mit einer starken Flanke vor und war auch sonst an vielen guten Offensivaktionen im Schalker Spiel beteiligt. Beim Gegentreffer unglücklich, als der Ball ihm durch die Beine ging. Note: 3. © imago images 10/27 NASSIM BOUJELLAB (bis 64.): Bereitete in der Anfangsphase zwar eine Chance von Schöpf vor, war in der Folge aber kein Faktor mehr. Kein Torschuss, gewann nur etwa 38 Prozent seiner Zweikämpfe, dazu eine schwache Passquote. Note: 4,5. © imago images 11/27 RABBI MATONDO (bis 83.): Beackerte mit großem Aufwand die rechte Angriffsseite der Blau-Weißen. Im letzten Drittel hin und wieder zu kopflos und eigensinnig. Note: 3. © imago images 12/27 GUIDO BURGSTALLER: Hatte in der ersten Hälfte gleich mehrmals die Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber zunächst am Aluminium und später an der Abseitslinie. Machte viele Bälle fest und überzeugte mit guter Pass-und Zweikampfquote. Note: 2,5. © imago images 13/27 BENITO RAMAN (ab 64.): Fügte sich gleich mit einer Riesenchance in die Partie ein, fand aber in Neuer seinen Meister. Davon abgesehen blass. Note: 4. © imago images 14/27 AHMED KUTUCU (ab 83.): Kam für Matondo für die letzten zehn Minuten, konnte die Wende aber nicht mehr einleiten. Keine Bewertung. © imago images 15/27 MICHAEL GREGORITSCH (ab 87.): Wurde für Becker eingewechselt und hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung. © imago images 16/27 MANUEL NEUER: Hatte Glück, dass Burgstallers Seitfallzieher auf der Latte landete und der Österreicher wenig später aus Abseitsstellung traf. Musste nur einmal zupacken, als Raman frei vor ihm auftauchte. Note: 3. © getty 17/27 BENJAMIN PAVARD: Sehr fleißig im Spiel nach vorne, bediente der Franzose Goretzka, der das Tor knapp verfehlte. Prüfte Schalke-Keeper Schubert per Direktabnahme (22.), in der Defensive mit den meisten abgefangenen Bällen (3). Note: 3. © getty 18/27 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte den erkrankten Boateng in der Innenverteidigung und avancierte zur Passmaschine. Steuerte das entscheidende Tor zum 1:0 bei (40.) und wusste auch im Zweikampf zu gefallen (67 Prozent). Note: 2. © imago images 19/27 DAVID ALABA: Hatte die Zeit, viele schlaue Pässe in die Spitze zu spielen. Ließ sich vom pfeilschnellen Matondo einmal abschütteln (65.), agierte ansonsten aber souverän wie immer. Note: 3. © imago images 20/27 ALPHONSO DAVIES: Wurde von Matondo in einigen brisanten Laufduellen gefordert und hatte nicht die offensive Durchschlagskraft wie zuletzt. Note: 3,5. © imago images 21/27 LEON GORETZKA: Wollte unbedingt wieder gegen die alten Kollegen treffen und hatte reichlich Chancen, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Besonders sehenswert: sein Fallrückzieher, der auf dem Tornetz landete. Note: 3. © imago images 22/27 THIAGO: Glänzte vor allem als Arbeiter in der Defensive. Der technisch beschlagene Spanier warf sich mit viel Wucht in seine direkten Duelle und entschied folgerichtig 83,3 Prozent für sich. Beeindruckend! Note: 2. © imago images 23/27 CORENTIN TOLISSO (bis 85.): Im ersten Durchgang noch mit einigen Ballverlusten, fing sich Tolisso spätestens nach dem Seitenwechsel. Agierte spielerisch solide und lieferte eine gute Zweikampfquote ab (67 Prozent). Note: 3,5. © imago images 24/27 THOMAS MÜLLER: Rannte viel, drückte dem Spiel aber nicht seinen Stempel auf. Sorgte für die kurioseste Szene des Abends, als er eine Ecke schnell ausführen wollte und die Kugel flach ins Toraus passte. Verbuchte 27 Ballverluste. Note: 4. © imago images 25/27 SERGE GNABRY: Traf vergangene Woche doppelt in London und eröffnete den Torreigen gegen Hoffenheim. Auf Schalke trat der Nationalspieler dafür deutlich weniger in Erscheinung. Note: 4. © imago images 26/27 PHILIPPE COUTINHO: Nutzte seine Chance mit zwei Toren gegen Hoffenheim und hätte beinahe auch auf Schalke genetzt. Sein herrlicher Schlenzer küsste jedoch die Latte. Insgesamt ein solider Auftritt des Brasilianers. Note: 3,5. © imago images 27/27 JOSHUA ZIRKZEE (ab 85.): Kam für Tolisso ins Spiel, traf aber diesmal nicht. Ohne Bewertung.

Vor dem Anpfiff bezogen alle Parteien Stellung

Genau darum war es seit dem Eklat beim Auswärtsspiel des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim in allen öffentlichen und internen Diskussionen gegangen. Was gehört zum Fußball dazu? Was nicht? Und wie geht man damit um?

Am Montagabend war es zu einem Treffen zwischen Vertretern beider Vereine, des DFB, der Polizei sowie des Schiedsrichters Tobias Stieler gekommen, bei dem all diese Fragen besprochen wurden. Von Schalker Seite hieß es in einem Statement, dass die Mannschaft bei erneuten Anfeindungen "ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen" den Platz verlassen werde. Dies wäre ein Verstoß gegen den Drei-Stufen-Plan des DFB gewesen und hätte somit zu einem Spielabbruch geführt.

Rund zwei Stunden vor Anpfiff veröffentlichte der FC Bayern ein Statement, in dem es hieß, dass in Sachen Platzverlassen anders als kolportiert "keinerlei Vereinbarung" zwischen den beiden Klubs bestünde. Dazwischen veröffentlichte die größte Ultra-Gruppierung des FC Bayern Schickeria ein Statement, in dem sie ihre Beweggründe für die Spruchbänder beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim erklärte. Und auch der DFB meldete sich zu Wort und signalisierte darin Gesprächsbereitschaft mit den Fans.

Schalker-Fans attackieren den DFB statt Hopp

Unabhängig davon arbeiteten sich die Schalker Fans direkt nach Anpfiff des Spiels an diesem DFB ab, der trotz anderslautender Versprechungen im Falle von Borussia Dortmund wieder auf Kollektivstrafen gegen Fans zurückgegriffen hat. "Dementer Fußball-Bund / eure Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen / versucht ihr nun, uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen", hieß es auf einem Spruchband. Dazu ertönte lautstark: "Scheiß DFB!"

Kurz darauf skandierten die Schalker Fans in der Nordkurve: "Südkurve! Südkurve! Südkurve!" Dies war aber keine Aufforderung an die Fans des FC Bayern, die sowohl in der heimischen Allianz Arena als auch als Gäste in der Veltins Arena im Süden zuhause sind, in die Proteste miteinzusteigen. Sondern an die Schalker Fans daneben, ein langgezogenes "Schaaalkeee" mit "Nuuull Viiier" zu beantworten, was auch tadellos klappte. Aus dem Block des FC Bayern gab es dagegen weder Spruchbänder noch Sprechchöre zu der heiklen Thematik.

Salihamidzc lobt: "Bis zum Ende durchgespielt"

Erleichtert darüber wirkten nach Abpfiff alle Beteiligten. "Klar hat man das Thema im Hinterkopf gehabt", sagte etwa Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Heute haben wir Fußball gesehen und so wollen wir das auch weiterhin haben." Gefallen hat ihm wohl vor allem der Fußball seiner Mannschaft. Nach den zurückliegenden Schützenfesten traf sie trotz drückender Dominanz gegen extrem defensiv eingestellte Schalker jedoch nur einmal ins Tor (Joshua Kimmich, 40. Minute).

"Es war im Großen und Ganzen wirklich sehr souverän. Wir haben die Konzentration hochgehalten und bis zum Ende durchgespielt", sagte Salihamidzic und fügte an: "Das haben wir in den Spielen davor nicht so gemacht." Seinem Gesichtsausdruck war dabei nicht zu entnehmen, ob er das als Scherz ob des Nichtangriffspakts in Hoffenheim oder tatsächlich ernst meinte.