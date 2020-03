DFB-Pokal: Schalke 04 und FC Bayern wollen bei Hass-Plakaten Spielfeld gemeinsam verlassen

Sollte es beim DFB-Viertelfinale zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München zu Hass-Plakaten oder beleidigenden Gesängen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp kommen, wollen die beiden Teams geschlossen das Feld verlassen. Dies berichten Bild und Sport1 übereinstimmend.

Nachdem es am Montagabend zu einem Treffern zwischen Schalke-Vorstand Peter Peters, Bayern-Fanbetreuer Raimond Aumann sowie DFB, Polizei und Schiedsrichter Tobias Stieler gekommen war, sei diese Maßnahme gemeinsam verabschiedet worden.

Um den Druck vom Schiedsrichter zu nehmen und auch den Fans die Tragweite ihres Verhaltens bewusst zu machen, soll dieses Handeln unabhängig vom Drei-Stufen-Plan der DFB erfolgen. Nach diesem käme es erst nach einer Durchsage des Stadionsprechers und einer Spieluntebrechung zu einem Abbruch der Partie.

Wie zwischen den Inhalten der Plakate und Fangesänge im Detail unterschieden werden soll, erscheint noch unklar: Laut Bild sollen Beleidigungen gegen Manuel Neuer, der sich durch seinen Wechsel von Gelsenkirchen nach München den Unmut der Schalke-Anhänger zugezogen hat, sowie Parolen gegen den DFB als freie Meinungsäußerungen toleriert werden. Anders sei dies bei schweren Beleidigungen oder Bedrohungen.

Die Pressestimmen zum Skandalspiel zwischen 1899 Hoffenheim und Bayern München © getty 1/15 Beim Auswärtsspiel der Bayern in Hoffenheim (6:0) wird 1899-Mäzen Dietmar Hopp mehrfach mit Plakaten beleidigt. Nachdem das Spiel auf der Kippe steht, solidarisieren sich beide Teams mit Hopp. SPOX hat die Pressestimmen zum Spiel gesammelt. © getty 2/15 Die Bild-Zeitung spricht von "Hopp-Hassern", lobt den Spielerstreik und bezeichnet die Begründung der Bayern-Fans für ihr Plakat als "wirre Erklärung". © getty 3/15 Auch der Focus nimmt den Duktus der "Hopp-Hasser" auf, spricht aber davon, dass sich die beiden Klubs mit ihrer Aktion dagegen erhoben hätten. © getty 4/15 Die tz aus München lobt vor allem die Reaktion von Bayern-Coach Hansi Flick, der in der "schwarzen Stunde" sofort zum Block gelaufen war und gegen das Banner protestiert hatte. © getty 5/15 Bei der Süddeutschen kritisiert man vor allem das Verhalten der Bayern-Ultras. © getty 6/15 Die AZ, ebenfalls aus München, spricht von einer "Schande für den FC Bayern". © getty 7/15 Im Spiegel-Kommentar vermisst der Autor ein ähnliches Durchgreifen bei Sexismus und Rassismus. © getty 8/15 Im Sportbuzzer wird die Reaktion gelobt - aber auch hier steht das große Ganze im Vordergrund: Das wahre Problem sei der schleichende Verlust der Menschlichkeit in der Gesellschaft. © getty 9/15 Der Kommentar im Express will Verhältnismäßigkeit gewahrt wissen: Beleidigungen dürfen nicht mit Rassismus verglichen werden. © getty 10/15 War die Reaktion auf die Plakate richtig? Ein Kommentator in der FAZ hätte einen Spielabbruch bevorzugt ... © getty 11/15 ... wohingegen bei t-online.de der Spielerstreik als das richtige Mittel angesehen wird. © getty 12/15 Und wie ist es im Ausland? Der Schweizer Blick spricht von einem Spielerstreik und Ballgeschiebe als Reaktion auf die Hass-Plakate. © getty 13/15 Die Kronenzeitung aus Österreich spricht von einem Skandal, der in die Geschichte eingehen wird. © getty 14/15 Der englische Guardian konzentriert sich vor allem auf das "possenhafte Ende" der Partie als Reaktion auf das beleidigende Banner. © getty 15/15 BBC: "Hoffenheim und Bayern haben eines der bizarrsten Spielenden in der Geschichte des Fußballs geboten. Sie haben den Ball nach einer Verzögerung wegen eines beleidigenden Banners 13 Minuten lang nur hin- und her gepasst."

Im Detail hätten sich die Klubs nach Sport1-Informationen darauf geeinigt, die Begegnung nicht zu unterbrechen, sollten Plakate wie am Wochenende bei den Spielen Union Berlin gegen Wolfsburg und Meppen gegen Duisburg zu sehen sein. MSV-Fans zeigten ein Plakat mit dem Inhalt "Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle, von Leuten deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt", Union-Anhänger zeigten ein Spruchband mit der Aufschrift "2017 Kollektivstrafen abgeschafft. Nun Hopp hofiert und zwei Schritte zurück gemacht. F*** dich DFB!".

Solche Plakate sollen nicht zu einem Abbruch führen, da sie keine antisemitische, homophobe oder beleidigende Texte zeigen. Nach den Vorkommnissen am Wochenende stellte Schalke 04 in einer Pressemitteilung klar, keine weiteren Entgleisungen der Zuschauer zu dulden: "Sollten am kommenden Dienstag oder auch bei zukünftigen Spielen derartige Vorkommnisse in der Veltins-Arena sichtbar werden, wird unsere Mannschaft den Platz verlassen - ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen."