Werder Bremen - BVB 3:2: Werder nutzt Dortmunder Schwächen eiskalt aus

Werder Bremen ist durch ein 3:2 (2:0) über Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale ins Viertelfinale eingezogen. Dabei ebnete eine über weite Strecken schwache BVB-Mannschaft dem SV den Weg.

Der BVB war trotz zahlreicher Wechsel im 3-4-3 von Anfang an dominant, ohne gefährlich zu werden. Mit der Zeit gelang es dem Team von Trainer Kohfeldt, die vielen Fehlpässe der Borussia abzufangen und immer mehr Konter zu fahren. Dafür wurde Werder nach einer Viertelstunde durch den Treffer von Selke belohnt.

Dortmund danach wieder mit viel Ballbesitz, diesmal spielten sie sich auch an den Sechzehner vor. Doch wieder war es der entscheidende Pass, der nicht sein Ziel fand. Gleichzeitig hatten die Borussen große Probleme, die Bremer Gegenstöße zu kontrollieren. Dank Bittencourts Sonntagsschuss erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Kurz vor der Pause vergab Selke die große Chance auf das 3:0.

Durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Selke gelang es Werder kaum noch, sich zu befreien. Dortmund verlagerte besser und spielte sich Torchancen heraus. Nach gut einer Stunde traf der eingewechselte Haaland zum Anschlusstreffer, kurz darauf erhöhte aber Rashica auf 3:1.

Wie schon im ganzen Spiel kombinierte sich der BVB oft bis an den Strafraum vor. Am Bremer Block kamen die Schwarz-Gelben aber nur selten vorbei. So musste es ein sehenswerter Schuss von Youngster Reyna sein, der Torwart Pavlenka überwindete. Am Ende brachte Werder den Sieg glücklich über die Zeit, der BVB kam noch zu ein paar guten, späten Chancen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images 1/15 Borussia Dortmund ist beim in der Bundesliga kriselnden SV Werder Bremen nach einem dramatischen 2:3 aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Marwin Hitz: Verlor nach 10 Siegen und einem Remis sein erstes BVB-Pflichtspiel. Machte beim 0:1 eine unglückliche Figur, als er den Ball vor Selkes Füße prallen ließ. Beim 0:2 machtlos, gute Parade gegen Selke (44.). Note: 4. © imago images 3/15 Manuel Akanji: Im ersten Durchgang viel zu wenig handlungsschnell, sah im Stehen beim Abpraller zum 0:1 zu. Nach der Pause besser in der Antizipation und insgesamt mit den meisten Ballaktionen bei den Dortmundern. Note: 4. © imago images 4/15 Mats Hummels: Scheiterte mit einem starken Fallrückzieher (!) an Pavlenka (24.). Durch sein Straucheln ermöglichte er Selkes Großchance (44.). Wie Akanji stärker im zweiten Abschnitt, konnte Rashica vor dem 1:3 aber auch nicht aufhalten. Note: 4. © imago images 5/15 Dan-Axel Zagadou: Stand 2020 erstmals in der Startelf. Bot eine für seine Verhältnisse recht unsichere Leistung und leistete sich den einen oder anderen leichtsinnigen Fehler. Wurde für Offensivmann Reyna geopfert. Note: 4. © imago images 6/15 Achraf Hakimi: Fügte sich mit einer Flanke auf Reus gut ein (4.), leistete sich aber den Ballverlust, der zum 0:1 führte. Es war nicht sein einziger. Sah gerade beim defensiven Umschalten mehrfach alt aus. Nach der Pause offensivstärker. Note: 4,5. © imago images 7/15 Axel Witsel: Mit gewohnt guter Passquote, verfing sich aber häufig im aggressiven Bremer Mittelfeld und konnte die Konter der Gastgeber in Halbzeit eins selten aufhalten. Sehr diskrete Vorstellung des Belgiers. Note: 4. © imago images 8/15 Julian Brandt: Verlor den Zweikampf gegen Rashica, aus dem der Abpraller vor dem 0:1 resultierte. Setzte einen Schuss aus spitzem Winkel über den Kasten (40.). Zusammen mit Sancho mit den meisten Ballverlusten beim BVB, aber der Vorlage zum 1:2. Note: 3. © imago images 9/15 Nico Schulz: Kam zu seinem ersten Einsatz im neuen Jahr, rechtfertigte seine Aufstellung aber nicht. In der Offensive meist mit der falschen Entscheidung, auch seine Flanken kamen nicht an. Note: 5. © imago images 10/15 Marco Reus: In Halbzeit eins so gut wie nicht zu sehen und häufig mit Bewegungen in die falschen Räume. Hatte die wenigsten Ballaktionen aller BVB-Spieler, die durchspielten. Vergab kurz vor dem Ende das 3:3 leichtfertig. Note: 4,5. © imago images 11/15 Jadon Sancho: Der einzige, der für offensive Tempowechsel sorgte, doch er gewann lange keines seiner Eins-gegen-eins-Duelle und hatte zu viele Ballverluste. Nach der Pause viel zielstrebiger und offensiver Antreiber. Mit der Vor-Vorlage zum 1:2. Note: 3. © imago images 12/15 Thorgan Hazard: Bestritt beim BVB die meisten Zweikämpfe in Halbzeit eins (8), gewann aber nur einen. Dazu mit vielen leichten Ballverlusten, kaum Durchsetzungsvermögen und an keinem Torschuss direkt beteiligt. Musste zur Pause runter. Note: 5. © imago images 13/15 Erling Haaland: Kam zur Pause für Hazard und sorgte für deutlich mehr Zug und Tiefe in der BVB-Offensive. Drückte Brandts Hereingabe über die Linie zum 1:2 und traf nun bei seinem BL-, CL- und DFB-Pokaldebüt. Starker Pass auf Sancho (80.). Note: 2,5. © imago images 14/15 Giovanni Reyna: Für Zagadou gekommen und bei seinem 1. Ballkontakt gleich mit einer Großchance, die Pavlenka entschärfte. Sein Traumtor zum 2:3 machte ihn mit 17 Jahren und 82 Tagen zum jüngsten BVB-Torschützen im Pokal seit BL-Gründung. Note: 2,5. © imago images 15/15 Emre Can: Feierte sein Debüt für Dortmund, als er in Minute 89 für den angeschlagenen Reus ins Spiel kam. Keine Bewertung.

Werder Bremen - BVB: Die Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Osaka (89. Bartels), Selke (49. Sargent), Rashica (94. Toprak)

Borussia Dortmund: Hitz - Akanji, Hummels, Zagadou (66. Reyna) - Hakimi, Brandt, Witsel, Schulz - Sancho, Reus (89. Can), Hazard (46. Haaland)

Die Daten des Spiels Werder Bremen - BVB

Tore: 1:0 Selke (16.), 2:0 Bittencourt (30.), 2:1 Haaland (67.), 3:1 Rashica (70.), 3:2 Reyna (78.)

Neuer Pokal-Rekord: Dortmunds Reyna ist im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen der jüngste Torschütze der Geschichte. Er löst damit Julian Draxler ab (17 Jahre, 127 im Jahr 2011).

Neuer Vereinsrekord: Bremens Rashica traf im 6. Pokal-Einsatz in Folge - das gelang vor ihm keinem Bremer.

BVB-Stürmer Haaland ist der erste Spieler eines Bundesligisten, der 8 Tore in seinen ersten 4 Pflichtspielen erzielt.

Bremen verlor nur eins der letzten sieben Pflichtspiele gegen Dortmund (1:2 beim BVB im Dezember 2018).

Wenn der BVB verliert, dann auswärts: Alle 6 Pflichtspielniederlagen in dieser Saison musste der BVB in der Fremde hinnehmen.

Der Star des Spiels: Milot Rashica (Werder Bremen)

Rashica brachte die BVB-Defensive fast mit jedem Ballkontakt ins Straucheln. Neben seiner Spielfreude extrem lauf- und zweikampfstark. Belohnte sich in der 70. Minute mit seinem Treffer.

Der Flop des Spiels: Thorgan Hazard (BVB)

Hazard war zwar bemüht und bestritt in der ersten Halbzeit die meisten Zweikämpfe der Borussen (8), gewann aber nur einen einzigen. Leistete sich zudem viele Ballverluste, die Bremer Angriffe einleiteten. Folgerichtig seine Auswechslung zur Halbzeit.

Der Schiedsrichter: Guido Winkmann

Winkmann wurde lange nicht vor große Aufgaben gestellt, hätte Akanji allerdings in der 20. Minute verwarnen müssen. Behielt bei der Rangelei wenige Minuten vor Schluss die Ruhe und entschied korrekterweise nicht auf Elfmeter, sondern verteilte Gelbe Karten an Moisander (unsportliches Verhalten gegen Reyna) und Reyna (Schauspielerei).