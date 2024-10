Eintracht Frankfurt vs. Gladbach: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Frankfurt gegen Gladbach ist eine von insgesamt zwei reinen Bundesligaduellen am heutigen Pokalabend. Das Duell in der laufenden Bundesligasaison gewannen die Adler am 4. Spieltag mit 2:0.

vor Beginn Um 18 Uhr geht es los, als Spielstätte dient der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel der 2. Runde zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.