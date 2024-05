DFB-Pokal, Finale: Wo läuft 1. FC Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Livestream?

Zum Abschluss der Fußball-Saison in Deutschland steigt am heutigen Samstag, den 25. Mai, das Finale des DFB-Pokal, in dem der Deutsche Meister Bayer Leverkusen auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trifft. Das Spektakel geht um 20 Uhr los und wird im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.