DFB-Pokal, Viertelfinale: Datum, Termin, Zeitplan, Vereine, Teams, Auslosung, Übertragung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal, Viertelfinale: Übertragung live im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Von den vier Begegnungen im Halbfinale des DFB-Pokals werden gleich drei im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen. Alle Infos zu den betreffenden Spielen gibt's hier.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Übertragung live im Free-TV

Das Unternehmen Sky verfügt auch in dieser Pokalrunde über die exklusiven Übertragungsrechte aller vier Spiele. Wer also alle Partien live im linearen Fernsehen verfolgen will, kommt um das Abonnement nicht herum. Mehr Infos dazu findet Ihr direkt auf der Website.